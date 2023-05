Grillo Villegas: Octeto presenta una fusión de melodías con “Teoría de Cuerdas”

Grillo Villegas, el aclamado cantante y compositor boliviano, se prepara para embarcarse en una emocionante gira con su octeto denominada “Teoría de Cuerdas”. Esta gira, en palabras del artista, promete ser inolvidable para los amantes de la música en vivo.

Este octeto está compuesto por dos cuartetos: uno de música popular y otro clásico, los cuales dialogan de una forma única para crear una experiencia musical inolvidable. Durante la gira, el Octeto visitará nueve teatros en siete ciudades diferentes, llevando su propuesta a una amplia audiencia. El repertorio incluirá una selección de obras originales del músico con arreglos únicos para este formato con cuerdas y algunos estrenos.

El público cochabambino será el primero en disfrutar “Teoría de Cuerdas”. La venta de las entradas ya está disponible a través de la página Superticket.com.bo y en las tiendas TUC TUC (Huper Mall, Av. Pando) y Boutique Mili (Av. Ayacucho entre México y Mayor Rocha). El costo por entrada es de 80 bolivianos.

La fusión de los dos cuartetos es lo que hace que la experiencia sea singular. Las músicas y músicos tienen un profundo conocimiento y respeto por sus respectivos géneros, lo que les permite crear una conversación musical que combina elementos de ambos estilos dando lugar a esta experiencia sonora.

“Teoría de Cuerdas” es una oportunidad para que el público descubra nuevos sonidos y experimente la fusión de diferentes instrumentos.

¿Cómo describe la fusión de los dos cuartetos en la experiencia musical que ofrece la gira?

La función de estos dos cuartetos es algo que me estaba dando vuelta en la cabeza hace un tiempo, como un proyecto. Son dos mundos bastante distintos: un cuarteto de cuerdas clásico, conformado por integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional; y un cuarteto de música popular el que conformamos mis músicos y yo.

Pero lo interesante es el diálogo que sucede entre los cuartetos, el resultado del sonido que lo hemos estrenado a fines del año pasado en La Paz y he quedado bastante sorprendido y con un montón de ideas para más adelante; la gente ha escrito muy buenas cosas (sobre el proyecto) y ha sido muy bien recibido. Eso es lo que me ha animado a realizar esta gira con el octeto.

Creo que tiene mucho potencial y algo interesante, para mí, es que tengo un trabajo más que estaba esperando hacerlo luego de haber estudiado bastante los arreglos y eso para mí es algo lindo también de presentarlo: hacer los arreglos de un octeto con cuerdas escritos por mí mismo.

¿Cuáles son las ciudades y teatros que visitará el Octeto durante la gira?

La gira empieza en Cochabamba, este 13 y 14 de mayo, en el Teatro Laredo y luego nos vamos a Santa Cruz, La Paz, con dos teatros; luego es Oruro, Sucre, Potosí y cerramos en Tarija. Entonces en total son siete ciudades, pero son nueve funciones porque tenemos dos presentaciones en La Paz y dos en Cochabamba.

¿Qué tipo de obras se incluirán en el repertorio?

Por supuesto con canciones mías, pero en este formato de octeto, es decir, con arreglos no solo para el cuarteto, sino para todos. Esto se aleja bastante de lo que sería rock pop, esto ya es una música fusión que todavía estoy esperando una manera de clasificarla, eso se irá desarrollando seguramente en esta gira.

Yo soy de la resistencia (ríe), soy de los pocos que vivimos de la música, tocamos conciertos y giramos con 100 % de composiciones mías. No estoy hablando de un 90 % ni 95 % mucho menos de un 50 %; estoy hablando de un 100 % de composiciones tocadas en la gira y como presentación.

He elegido un repertorio de los primeros discos y de los nuevos. Es raro este repertorio de este año, pero me gusta que estoy tocando los clásicos y de los últimos discos también. Además, presentaremos música nueva, que es música de cámara para cuerdas, que en realidad es parte de un trabajo que planeo para dentro de algunos años, pero ya los estoy probando en esta gira.

¿Qué promete ser la “Teoría de Cuerdas” para el público?

Pretende ser una experiencia nueva para el público, espero que disfruten mucho, creo que van a encontrarse con algo no muy común y además tengo un staff grande de técnicos, viajamos bastantes personas en esta gira. Me ocupo mucho del tema de escenografía, luces, sonido, monitoreo, etc. Entonces tenemos un trabajo para que todo esto suene bien y se vea bien.

También espero que los arreglos le lleguen a la gente, le toquen, le conmuevan el desempeño y el diálogo de los dos cuartetos. Espero que sea interesante de escuchar y que la gente salga feliz.

¿Qué oportunidad ofrece la gira al público en cuanto a la exploración de nuevos sonidos e instrumentos?

Realmente no sé para qué porcentaje de gente va a ser nuevo ver estos instrumentos clásicos, en todo caso para toda la gente va a ser nuevo ver la fusión de la unión de estos dos cuartetos. Pero, debe haber también un porcentaje más pequeño que sigue más música popular y no está acostumbrada o usualmente no escucha ni ve instrumentos clásicos. Eso me ha pasado en los comentarios del año pasado, cuando hemos debutado con el octeto, porque hay mucha gente que nunca ha visto así de cerca y sonando con tan buenas músicas que son las cuatro; es decir, los sonidos de un violonchelo, de la viola, de los violines, pero además lo interesante que es el funcionamiento de un cuarteto de cuerdas cuando hacen armonías o cuando hacen movimientos más rítmicos en sus diferentes articulaciones.

Inclusive ya tengo muchísimas cosas más para experimentar para más adelante, pero tocar con arco, tocar el pizzicato; son sonidos muy interesantes para la gente y sobre todo para gente que no está acostumbrada.

¿Cuál es el consejo que le da al público para no perderse la oportunidad de disfrutar del Grillo Villegas Octeto y su gira en el 2023?

A la gente de Cochabamba, con la que tenemos un cariño muy grande, los espero nuevamente, vuelvo después de un año, y ya saben que hace muchos años que toco solamente en teatros.

Los invito a disfrutar de la música con este otro formato, con otro sonido y con nuevos arreglos, etc. Creo que la van a pasar muy bien, el año pasado los dos shows estuvieron como siempre agotados realmente espero que este año sea igual y que disfruten mucho.

Decirle a la gente que los espero ver porque el 2024 es muy posible que no salga de gira porque tengo un proyecto grande, que es exclusivamente en La Paz, más adelante o a fin de año lo anunciaré; pero es muy posible que el 2024 no haga gira.

¿Qué se viene luego?

El octeto es un proyecto paralelo, el Grillo Villegas, mi banda de rock pop, está ahora en pausa; pero creo que este año me da tiempo para hacer unas dos, tres o cuatro presentaciones entre octubre y noviembre con la formación normal de rock pop. Serán presentaciones solo en La Paz.

En todo caso no voy a grabar este año, así que mi año estaré ocupado en esta gira y en esas presentaciones extras, los conciertos extras con el otro proyecto con el proyecto normal en todo caso este proyecto paralelo y luego.

Este año tengo que decidir algo que tengo desde hace varios meses. Tengo canciones para un nuevo disco, pero no sé si el 2024 las voy a grabar eso porque ahora se me ha metido un poco la chispa de este octeto. Quizás guarde esas canciones o las pongo en un cajón, no sé (ríe) y me pongo a escribir este año un álbum para el octeto.

Me gusta cómo está sonando y lo distinto que es, así que en lo que uno siempre intenta rediseñar y reinventar el sonido en cada álbum quizás este octeto me está gustando más como una idea de un nuevo trabajo. Entonces es muy posible que me ponga a escribir nuevas canciones o un álbum entero para este octeto.

PERFIL

Grillo Villegas

Grillo Villegas luego de una etapa muy exitosa con la banda Loukass prepara un proyecto personal, lo bautiza Llegas y debuta en El Socavón el 22 de junio de 1995, mientras escribe el material para la grabación de su primer álbum.

En 2015, Grillo pone fin a su proyecto Llegas y se va a vivir y estudiar a Buenos Aires. Por el proyecto Llegas participaron más de 40 músicos nacionales y extranjeros. Al regreso, en 2017 empieza una etapa firmada como Grillo Villegas. Son tres álbumes hasta la fecha, “Yo es otro” (2017), “La música debe elevarnos” (2019) y “Hermetismo” (2022).

En su carrera, lleva 20 álbumes editados e incontables colaboraciones en álbumes de otros artistas.