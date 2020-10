Crea tu propio compost para jardín o huerto

//Texto: María Fernanda Pando Sevilla//

Cada vez más hogares y familias tienen la iniciativa de unirse al movimiento ecológico del reciclaje. Parte de ello es empezar a preparar compost para poder cultivar distintos alimentos, flores o plantas en el hogar. Sin embargo, muchas veces, resulta complicado hacer este fertilizante casero, sin los conocimientos básicos necesarios.

Primero, es necesario resaltar que el compost está hecho de desechos orgánicos y que la práctica de elaborar este abono nace también en busca de una vida amigable con el medioambiente. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en 2016, estimó que Bolivia genera 5.400 toneladas de basura al día. De esa cifra, el 60% son residuos orgánicos, papel y cartón, según indica Sustainable Development Solutions Network – Bolivia (SDSN Bolivia) en el Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en Bolivia. Para brindar una guía óptima, el ingeniero agrónomo, Marcelo Picolomini, explica este procedimiento paso a paso.

LA COMPOSTERA

Esto depende de cada hogar, hay de distintos tamaños y formas, pueden comprarse o hacerse manualmente. El ingeniero agrónomo destaca que es posible armar la compostera usando una caja de madera, un recipiente de plastoformo térmico o simplemente contenedores de plástico. Sin embargo, un detalle a tomar en cuenta es que, una vez con residuos en su interior, la compostera debe estar al aire libre, debido a que se trata de desechos que necesitan ventilación constante. Partiendo de la principal idea de ser amigables con el medioambiente, reciclar cualquier contenedor será ideal.

Un detalle importante que menciona Picolomini, es que en el fondo de la compostera debe colocarse una capa de material seco, como paja o ramas. Esto con el fin de evitar que la base se pudra. A menos que se posea una compostera circular, que pueda girar constantemente.

QUÉ DESECHOS ORGÁNICOS INCLUIR Y CUÁLES NO

Picolomini resalta que, todo desecho de fruta y verdura es válido, como cáscaras o restos que no se consumieron. Para esto, el ingeniero agrónomo recomienda tener un pequeño contenedor o bolsa en la cocina para separar esos residuos, hasta que esté lleno en dos a tres días. Una vez separados, el experto sugiere picar o licuarlos con un poco de agua antes de llevarlos a la compostera, para así optimizar el proceso de descomposición y evitar malos olores.

Además de las cáscaras y restos no consumidos, resalta que también se puede incluir otros alimentos como cáscara de huevo, que será un gran aporte de calcio al compost, borra de café, algunos papeles o servilletas delgadas, pasto, flores secas, ramas pequeñas y hojas. Hasta pequeños restos de huesos de pollo, ya que son fáciles de moler, pero recuerda que, indispensablemente, todos estos desechos deben ser picados o triturados para no retrasar el proceso.

Sin embargo, Picolomini señala que hay factores a tomar en cuenta al momento de juntar los desechos: no se debe introducir en el compost carnes, grasas, lácteos y aceites. Por ejemplo, si sobra arroz, este sólo se debe añadir a la compostera si en su preparación no fue tostado con aceite. De igual manera, no se recomienda incluir altas cantidades de papa y cítricos, debido a la acidez que poseen estos alimentos y que pueden afectar a los nutrientes de la tierra.

CONSEJOS EXTRAS

El ingeniero agrónomo Marcelo Picolomini indica que la humedad es un factor fundamental en el el compost, por lo que aconseja regarlo dos veces a la semana y mezclar o voltear el contenedor con frecuencia, ya que esto agilizará el proceso. No obstante, advierte que se debe tener paciencia al ser un trabajo que dará resultados aproximadamente de dos a tres meses y, sobre todo, no sorprenderse de que la cantidad vaya reduciendo conforme pasen los días. Eso se debe a que el compost se va convirtiendo en tierra. Se podrá percibir que está listo, cuando huela a tierra.

Algunas advertencias a tomar en cuenta, como ya se mencionó, es la ventilación y el cuidado constante. También, si hay niños en el hogar, explicarles que la compostera no es un basurero común para evitar accidentes. Y, por último, motivar a vecinos, inquilinos o conocidos a sumarse a esta práctica que ayuda al medioambiente, a darle vida al huerto o plantas del hogar y, sobre todo, a reducir la basura y contribuir al reciclaje.