Un antiguo fármaco derrota a la ameba 'devoradora de cerebros'

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en Cochabamba prevé concluir con la actualización cartográfica hasta agosto de este año. A la fecha, este trabajo concluyó en los municipios de Cochabamba,... Ver más Censo: actualización cartográfica en Cochabamba tiene un avance del 61 %

Jerjes Justiniano, padre del exministro de la Presidencia que tiene el mismo nombre, afirmó que pidió a su hijo que no vuelva al país porque no hay garantías y tampoco esta do de derecho. Ver más Padre de exministro Justiniano: "Le dije que no venga, aquí no hay estado de derecho"