El Senado abroga norma que regula los estados de excepción y envía a Diputados

País
Redacción Central
Publicado el 25/05/2026 a las 8h53
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En una sesión en Sucre, la Cámara de Senadores aprobó este domingo la norma que abroga la Ley 1341 que regula los Estados de Excepción y la remitió a Diputados para su tratamiento.

De forma sorpresiva, el proyecto de ley del presidente del Senado, Diego Ávila, fue puesto a consideración en la sesión, donde se aprobó la dispensación de trámite con más de dos tercios, según reporte de Oxígeno.bo.

A partir de ello, el Senado aprobó sin inconvenientes el Proyecto de Ley en su estación en grande.

Acto seguido, inició el tratamiento en detalle, donde varios legisladores intervinieron y expresaron su voto de apoyo a la abrogación de Ley aprobada cuando el Legislativo estaba bajo la presidencia de Eva Copa (2019-2020).

Ragulación

La Ley 1341, promulgada en octubre de 2020, regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia y establece mecanismos de control legislativo sobre las decisiones del Órgano Ejecutivo.

Según la Constitución Política del Estado “el presidente puede declarar estado de excepción en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural”.

“Al abrogar este precedente estamos limpiando el ordenamiento jurídico; si es necesario normar, lo vamos a hacer con una nueva ley que sea justa y equilibrada, manteniendo un blindaje que no defienda la impunidad ni que asfixie al pueblo boliviano”, declaró en su intervención la senadora de la alianza Libre, Wanda Medrano, según Unitel.

Bloqueos

La aprobación de la norma se da cuando se cumplen 24 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos de La Paz, desde hace algunos días, los seguidores de Evo Morales exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de gobierno y El Alto.

Oposición

Durante la sesión, el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Wilder Véliz rechazó la abrogación total de la norma ya que dejaría un vacío para la aplicación del estado de excepción y propuso que se trabaje en un proyecto que derogue algunos artículos. Sin embargo, la propuesta no recibió respaldo de los otros senadores, según ANF.

 

 

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