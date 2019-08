Diputado Gómez es aprehendido y dice que buscan dañar su imagen

El diputado Lucio Gómez (MAS), buscado desde el lunes con una orden de aprehensión del 26 de julio, se presentó esta mañana en la Fiscalía para declarar por el caso audios de corrupción II de Quillacollo. El legislador asegura que la acusación en su contra es parte del cuoteo político en la Alcaldía de ese municipio y el cobro de sobornos a empresas, proviene de personas que "solo buscan dañar su imagen".

Cuando Gómez se hizo presente ante la Fiscalía, un efectivo policial se le acercó para proceder con la aprehensión. Posteriormente brindó su declaración informativa.

"El pueblo sabe mi actitud que siempre he hablado con la verdad. Yo no voy a permitir que maten mi liderazgo sindical, político, que yo he salido desde abajo", declaró a los medios, notablemente molesto. En el lugar fue aprehendido para luego dirigirse apresentar su declaraciòn informativa.

Gómez dijo que desconoce los audios difundidos por este caso y no quiso admitir o rechazar su veracidad. Además de los audios, Gómez fue nombrado por testigos como pieza clave de este caso. "Las autoridades dirán de donde vienen esos audios", sostuvo.

"Esto es un chantaje político quieren dañar mi imagen para que yo no sea candidato en la ciudad de Quillacollo", concluyó.

El caso audios de corrupción II se investiga desde el 9 de enero, pero el 15 de julio dio un giro con la filtración de 37 nuevos audios. Hasta ahora son 13 los investigados por el cobro de sobornos y cuoteo político en la Alcaldía de Quillacollo.