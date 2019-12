Bartolinas afirman que policías ingresarán al trópico solo si se "disculpan de rodillas”

La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa afirmó hoy que permitirán el ingreso de efectivos de la Policía al trópico de Cochabamba solo si se "disculpan de rodillas", según información de Radio Kawsachun Coca.

Asimismo, rechazaron las declaraciones del ministro de Gobierno Arturo Murillo, quien advirtió hoy que si los sindicatos, federaciones y cocaleros en el Chapare "no respetan el Estado de derecho" y continúan sin permitir la presencia policial, no se llevarán a cabo las nuevas elecciones generales en dicha provincia.

"No podemos permitir un territorio boliviano sin presencia del Estado, sin presencia de la Policía. (...) Si no hay respeto al Estado de derecho, se va a complicar el tema de elecciones. Cuidado que por ponerse duros, no tengan elecciones en el Chapare", advirtió Murillo en una conferencia de prensa.

Entre el pasado 8 y 10 de noviembre, pobladores del trópico decidieron tomar y quemar las instituciones policiales existentes en diferentes municipios como Villa Tunari, Chimoré y Shinahota, unos 300 policías del trópico se replegaron; sólo la de Ivirgarzama fue precintada por los dirigentes, pero ahora sufre robos.

Todavía no se ha cuantificado el daño económico y la cantidad de bienes que fue afectada. Desde entonces se han registrado cuatro muertes violentas, sólo la Fiscalía tiene presencia en la zona.

Hace algunos días, a dirigente de la Federación Trópico, Segundina Orellana, recalcó que las personas que viven en Chapare perdieron la confianza en la Policía desde la posesión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno.