Concejo intenta entregar ley de canasta escolar; la Alcaldía sigue cerrada

El Concejo Municipal de Cochabamba intentó entregar esta tarde la ley de la canasta al Ejecutivo; sin embargo, el edificio principal sigue cerrado por la suspensión del alcalde José María Leyes y se pidió llevar los documentos a la sede de la plaza Colón, informó una funcionaria.

Después de tres semanas de conflicto por la canasta escolar, que derivó en el cierre del botadero de K’ara K’ara y una huelga de hambre, sólo resta que el Ejecutivo municipal promulgue la ley modificatoria, la segunda que se requiere para entregar este beneficio a las familias afectadas con la pandemia Covid-19.

La Oficial Mayor del Concejo, Rosario Mendieta, se presentó en la Alcaldía pero sólo encontró las puertas cerradas y a guardias municipales custodiando el edificio. Al no poder entregar la ley dejó pegado el documento en la puerta. Luego, se dirigió a la plaza Colón, donde también entregó otra copia de la ley.

“Una vez más quiero hacer notar que ventanilla única no está funcionando, nos indican que este es el espacio que le otorgaron, del otro lado nos manda acá pero no hay personeros que reciban esto. Una vez más se están haciendo la burla de las personas que realmente necesitan que esta documentación llegue el Ejecutivo, están obstaculizando; no sabemos por qué”, declaró Mendieta.

Las actividades de la Alcaldía son irregulares desde la pasada semana, debido a que el Concejo Municipal suspendió el martes al alcalde electo José María por vulnerar las normas de contratación en la compra de motorizados en la Alcaldía, en 2016. En su lugar, designó a Iván Tellería.