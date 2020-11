Situmss instala otra huelga; aún no hay fecha para elegir al Rector

Los conflictos siguen en la UMSS y aún no se fija una nueva fecha para las elecciones de Rector. El Sindicato de Trabajadores Universitarios (Situmss) instaló un segundo piquete de huelga, pide el respeto al fuero sindical, desconoce al rector Juan Ríos y solicita la sucesión.



La protesta de los administrativos se suma a la huelga del candidato a rector por el frente Unidos por San Simón, Lucio Gonzales, que fue inhabilitado porque su pareja no cumplía el requisito de ser docente titular por cinco años para postularse.



El Rector que concluyó su gestión el 31 de octubre se mantiene en el cargo hasta la elección de nuevas autoridades, pero el Comité Electoral no ha emitido una fecha desde la pasada semana.



Los comicios del 29 de octubre fueron suspendidos por una acción popular de Unidos por San Simón, porque se iban a realizar las elecciones sin implementar las medidas de bioseguridad contra la pandemia. En tanto, está pendiente otro recurso para habilitar a la candidata.



Entonces, se informó que las elecciones podían ser el 4 o 6 de noviembre, una vez resuelto el protocolo de bioseguridad y el proceso legal del frente inhabilitado.



Hay dos frentes en carrera Innova y Fide que postulan a Julio César Medina y a Manuel Monroy, respectivamente. El último advirtió que detrás de las protestas hay un intento de generar una desinstitucionalización y provocar una crisis.



En tanto, los administrativos están divididos. Unos apoyan la huelga y otros no, porque no se cumplen con las medidas de bioseguridad y consideran que más bien se debería dejar que haya elecciones para negociar su pliego con las nuevas autoridades. El primer piquete se halla en las instalaciones del rectorado.