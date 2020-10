La UMSS agilizará protocolo para ir a elecciones de rector

Tras el fallo de la Sala Constitucional I, que insta a contar con medidas de bioseguridad por la pandemia para las elecciones en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se pedirá la aprobación del protocolo.

Un integrante del comité electoral, Cristian Arce, dijo que se prevé realizar elecciones el miércoles.

Explicó que, de acuerdo al fallo, la guía de seguridad para la elección debe ser aprobada en primera instancia por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). “Lo haremos estos días y luego no hay impedimento para el desarrollo de los comicios”, agregó.

Por otra parte, la huelga del frente Unidos por San Simón permanecerá en el rectorado. Óscar Figueroa, un estudiante de base, dijo que la vigila continuará y no dejarán que se realicen las elecciones, porque no hay clases presenciales, no hay condiciones y califica a los comicios como “fraudulentos”.

Ayer, un grupo de estudiantes pidió el desarrollo las elecciones porque quieren continuidad académica y señalaron que la crisis que vive ahora la casa superior de estudios se debe a la urgencia de autoridades electas.

Al momento, dos frentes están habilitados: Innova, que postula a Julio César Medina y Gerardo Carvajal, y FIDE, que presenta a Manuel Monroy y Eduardo Zambrana. Unidos por San Simón fue inhabilitado porque uno de sus candidatos no cumplió un requisito de la convocatoria.