La mayoría de los pacientes críticos de Covid-19 no se vacunó

La mayoría de pacientes críticos de Covid-19 no se vacunó. El último dato da cuenta que 14 de los 16 hospitalizados en UTI de la pasada semana no se aplicaron ninguna de las vacunas contra el virus.



“Estos pacientes no recibieron la vacuna por diferentes factores como culturales, religiosos y dos de ellos por esperar cierta vacuna”, explicó el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani,.



Por esta razón, Mamani instó a la ciudadanía a acudir a los diferentes puntos de inmunización para evitar complicaciones.



Los responsables de salud de tres municipios Sacaba, Colcapirhua y Quillacollo señalaron que la demanda de Covid-19 bajó en sus centros de salud, pero coincidieron que no significa que se deba bajar la guardia.



Mamani afirmó que los vacunados también pueden enfermarse, pero contarán con anticuerpos. “Una vez vacunados las medidas de bioseguridad deben continuar”, agregó.