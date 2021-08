Semapa paraliza nuevas tarifas; no son sustentables

La aplicación de la nueva estructura tarifaria del Semapa se paralizó “porque las premisas con las que se proyectó no se están dando en la realidad”, dijo el gerente de la empresa, Luis Prudencio.



“Estamos desfasados en el tiempo, según los parámetros con los que se han basado para poner esos precios. La nueva estructura tarifaria ha sido con premisas que se han manejado en 2016. En este momento, nosotros estamos pagando casi 80 centavos de boliviano por metro cúbico de agua a Misicuni, y en la tarifa solidaria está alrededor de 1,50 bolivianos”, dijo Prudencio.



Añadió: “Sólo el mantenimiento de la planta de tratamiento de Albarrancho va a llegar a costar alrededor de los 6 millones de bolivianos al año, antes estaba presupuestado 450 mil bolivianos, con esos costos sería imposible sustentar siquiera la planta de tratamiento”.



Otro detalle que frenó la aplicación de la nueva escala tarifaria de Semapa, según Prudencio, son las observaciones de distintos sectores, indicando que no era conveniente.



Al respecto, el presidente del Control Social de Cochabamba, René Saravia, expresó su malestar porque “a cinco años del inicio de trámites ante el Ministerio de Agua y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable (AAPS), no se está aplicando”, pese a los convenios existentes.