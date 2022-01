El hospital del niño colapsa por falta de personal y aumento de Covid-19

En medio de un constante ascenso de casos de Covid-19 de la cuarta ola, el hospital pediátrico Manuel Ascencio Villarroel colapsó por la falta de personal y los casos positivos del virus en menores de edad; ninguno estaba protegido con la vacuna.



El Sedes de Cochabamba reportó ayer que 182 niños dieron positivo a Covid-19 el martes. Al menos cinco son recién nacidos y 65 son menores de 5 años. Ésta es la mayor cantidad de niños diagnosticados en un día desde el comienzo de la pandemia.



El pediatra intensivista del hospital Raúl Copana observó que “en la cuarta ola los casos se han multiplicado por cuatro o cinco veces”, considerando que ellos registraron 32 nuevos pacientes en una semana y actualmente hay ocho internados, uno de ellos en terapia intensiva y dos en terapia intermedia. Los pacientes tienen entre dos meses y 14 años y ocupan todas las camas del área para Covid-19.



“Los casos están muy altos, ninguno de los pacientes mayores de 5 años tiene vacunas, muchos de los papás son los que están enfermos y han contagiado a sus niños”, lamentó.



Copana contó que hasta la primera semana de diciembre de 2021 la cantidad de pacientes con Covid-19 era “baja”, pero desde la segunda semana se incrementó reportando una explosión de casos en enero de este año “por cuatro o cinco veces más”.

Falta personal



Otro gran problema es la falta de personal, por lo que el hospital se declaró “colapsado por déficit de profesionales en la atención de niños”.



El director del hospital del niño, Vladimir Rojas, explicó que a la fecha hay 22 enfermeras con baja médica por Covid-19 y el contrato de otras 45 enfermas, 30 del hospital y 15 del Aisem del Ministerio de Salud, feneció en diciembre, resultando en un déficit de 67 enfermeras.



Por la pandemia, dijo que se abrieron otros servicios que fueron reforzados con ítems, pero como no había tantos casos de Covid-19 reportados en menores, el hospital no recibió ítems nuevos de parte del municipio.



“Cuando aparecieron los casos en niños se ha tenido que improvisar una sala al principio y ver de dónde sacar personal, se ha movido de todo lado, pero no se puede devolver a los otros servicios y se ha tenido que reducir la cantidad de pacientes”, indicó.



El hospital tampoco cuenta con presupuesto para contratar y muchas enfermeras aceptaron doblar turnos para continuar con la atención de los niños.

Síntomas y recomendaciones



El médico pediatra Raúl Copana explicó que un 50 por ciento de los pacientes menores presentan síntomas respiratorios como tos y fiebre, y la otra mitad tiene diarrea, vómitos, granitos en la piel o, incluso, convulsiones.

El tratamiento para los casos leves es el de un resfriado, con paracetamol y antigripal; en los casos en que hay neumonía, se atiende al paciente con oxígeno y medidas de soporte. En tanto, en los casos graves, el tratamiento es individualizado, explicó.

Acotó que el nosocomio cuenta con los medicamentos necesarios para atender a los tres tipos de pacientes. En tanto, el stock de reactivos y pruebas para detectar casos de Covid-19 es “limitado”, añadió.