Arbieto espera convocatoria al diálogo con Cercado por el tema de límites

Arbieto espera el diálogo con Cercado para resolver el tema limítrofe. El alcalde Crispín Chiri dijo que por ahora no existe fecha para una próxima reunión.



“Nos van a convocar. Por ahora, no sabemos cuántas personas de nuestro municipio vamos a participar, pero hay una esperanza de diálogo”, manifestó Chiri.



Luego del conflicto que surgió por la ley que presentó Cercado para homologar su huella urbana, el Viceministerio de Autonomías dejó en manos de Cercado, Arbieto y Santiváñez el resolver sus conflictos.



El viceministro Álvaro Ruiz indicó que si existe predisposición en las autoridades y no hay otros percances, hasta finales de abril ya se podría resolver legalmente este conflicto.



La reunión debe ser convocada por la Brigada Parlamentaria, aunque el subalcalde del Distrito 4 de Arbieto, Raúl Mendoza, aseguró que preliminarmente se conoce que será la primera semana de marzo.