La Granja Munay, un espacio en el que se enseña a querer la flora y fauna

La Granja Educativa Munay, nombre quechua que traducido al español significa ‘querer’, es un jardín de árboles frutales, plantas ornamentales y vegetales que alberga a una variedad inmensa de animales. Este espacio dedicado a la fauna y flora se halla en la zona de Mollocata, a solo 10 minutos del centro histórico del municipio de Sacaba, en Cochabamba.

Orlando Alvarado, quien junto a su familia inició este emprendimiento educativo hace cinco años, recordó que la idea la dio un familiar que llegó de visita desde Chile.

“Son cerca de 30 años que me dedico a la crianza de animales. Empecé criando chanchos y luego me dediqué a la crianza de gallinas. Pero al ver que ya no era buen negocio tener una granja pequeña, decidí cerrarlo, hasta que una cuñada que llegó de Chile y nos dio la iniciativa de hacer una granja educativa, similar a los que hay en ese país”, señaló Orlando.

Dijo que fue entonces que decidió, junto a sus hijas, abrir el centro educativo, “al que lo llamamos Munay, que en español significa querer”.

El emprendedor relató que que es un amante de las plantas y los animales, y que esa fue una de sus principales motivaciones para comenzar con la granja.

“Siempre me gustaron los animales y las plantas, por ese motivo, constantemente estoy en la granja, aunque también contamos con personal que nos ayuda. Pero el trabajo lo hacemos más en familia”, añadió.

Ximena Alvarado, administradora de la granja, aseguró que los animales, al igual que los seres humanos, necesitan bastante amor, cariño y paciencia. Además, señaló que se debe ser responsable con la alimentación.

Variedad de animales



Entre los animales que alberga la granja Munay, están las palomas Buchonas, que tienen el buche inflado; las Capuchinas, que tienen una especie de capucha en la cabeza; las Colipavas, que tienen la cola similar al del pavo; y las Risadas. También hay pavos reales, el corbatón, las cacatúas, el perdis y otras aves.



Asimismo, este jardín alberga a los conejos castilla y mini lop, este último se caracteriza por tener las orejas caídas. En cuanto a los cuyes, que muchas veces son confundidos con conejos, los más llamativos son el de pelo enrulado y el de pelo largo. Generalmente, este último es preferido para mascota.



Entre otros animales, están los gansos, entre los que se puede apreciar el ganso africano, que destaca más por su apariencia. Asimismo, se puede apreciar a los patos rouen, y a las gallinas polaca, sedosa y guinea o gallina africana, que es la única que vuela.



Por otra parte, los animales que esperan ser alimentados por los visitantes son el avestruz, el burdégano (mamífero équido nacido del cruce de un caballo y una burra), las cabras, vacas, ovejas, el caballo, las llamas y muchos otros animales.



La granja también cuenta con un estanque para la crianza de alevines y dos piscinas con peces koi, espejo y otras especies.

Talleres



Al margen de alimentar e interactuar con los animales, los visitantes participan en dos talleres; el del huerto y el amasado. En el primero, se aprende sobre el cultivo de las plantas; y en el segundo, se conoce la procedencia de la harina y el huevo y se termina haciendo galletas en forma de animales.



En Munay se elabora el alimento para cada uno de los animales.

Sacaba apoya los emprendimientos



Según el director de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Sacaba, José Trujillo, todo emprendimiento turístico y educativo cuenta con el respaldo del municipio.



Visión



La visión de la Granja Educativa Munay es contar con un vivero y comercializar plantas ecológicas. Actualmente, elaboran abono ecológico. Munay atiende de lunes a viernes a unidades educativas e instituciones, y los sábados y domingos al público en general, en tres horarios, a las 10:00, 14:00 y 16:00. La entrada es 20 bolivianos.