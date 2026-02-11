Rige prohibición del juego con agua en Carnaval, multa es de Bs 2 mil

Antes del inicio del Carnaval, la Alcaldía de Cochabamba advirtió que está vigente la prohibición del juego con agua durante esta temporada y además el uso de partes de animales para los disfraces del Corso de Corsos.

El propósito también es evitar excesos, accidentes y agresiones por el uso de globos.

El incumplimiento del juego con agua tiene una multa de Bs 2.000 por parte de la Intendencia Municipal.

El director de Prensa, Juan José Ayaviri, señaló que existe una regulación de alcance nacional que restringe el uso del agua durante estas festividades. “Hay una regulación nacional que prohíbe que se utilice el agua para fines de diversión, o cargar los globos con agua,”, afirmó al enfatizar la importancia de cuidar este recurso.

Ayaviri recordó que durante el desarrollo del Corso de Corsos y otras entradas de Carnaval también se establecieron prohibiciones vinculadas a la protección de la fauna. “También en el desarrollo del corso está prohibido que se utilicen pieles o plumas de aves”, indicó, al señalar que estas prácticas vulneran normas ambientales vigentes.

Desde la Alcaldía se anunció que se realizarán controles durante las actividades del Carnaval y se instó a la población a respetar las disposiciones para garantizar unas celebraciones seguras y responsables.

Niños

La Dirección de Género y Generacional, presentó el “Plan de Control por Carnaval”, una estrategia que contempla operativos, equipos de emergencia y acciones de coordinación interinstitucional para resguardar la seguridad de niñas, niños y adolescentes durante las actividades carnavaleras.