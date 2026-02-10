Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 10/02/2026 a las 8h59
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó ayer que el avance de la obra playa Turquesa alcanzó un 30% de avance y que se prevé su conclusión para el mes de abril de 2026.

El proyecto contará con más de 9.000 metros cuadrados de arena, áreas con diferentes profundidades, chapoteadores para niños, vestidores, canchas de vóley de playa, restaurantes, espacios recreativos y una plaza general.

La obra se emplaza en un sector de la laguna de Coña Coña, ubicada al oeste de la ciudad de Cochabamba.

Durante una inspección, Reyes Villa señaló que la entrega del proyecto está prevista para el 12 de abril, en conmemoración al Día del Niño.

El gerente de Emavra, Milton Copa, informó que los trabajos se ejecutan de manera simultánea en distintos frentes, entre ellos el ingreso principal, áreas circundantes, pasajes, el chapoteador y la zona de playa.

Indicó que actualmente la obra se encuentra en la fase de armado de la estructura de la primera pasarela y que posteriormente se continuará con una segunda, antes de iniciar el vaciado de material y la colocación de geomembrana.

Según el reporte técnico, en el proyecto trabajan 200 personas. Copa indicó además que en los próximos días se prevé iniciar el proceso de licitación para la provisión de la arena que será utilizada en el perímetro del área recreativa.

“En la parte perimetral pondremos arena de playa, en los próximos días realizaremos la licitación para que este espacio cumpla con las características de una playa real”, indicó Copa.

En cuanto a la infraestructura complementaria, Emavra informó que la obra gruesa de los baños ya fue concluida, mientras que la ejecución de la obra fina dependerá de la adjudicación de materiales actualmente en proceso de licitación.

Las autoridades indicaron que las labores continuarán conforme al cronograma, para luego pasar a la siguiente fase de ejecución.

