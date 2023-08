La Unesco no llegó a Urkupiña; pero la solicitud de patrimonio continúa

La delegación de la Unesco no llegó a la festividad de la Virgen de Urkupiña como se había anunciado para evaluar la solicitud de declaratoria de patrimonio, informó este martes la directora de Turismo y Cultura de la Gobernación, Luz Ordoñez.

“Nos hemos contacto a través de la Dirección Nacional de Patrimonio con representantes de la Unesco y nos han hecho conocer que no están llegando y tampoco están yendo por protocolo a otros países que también han postulado a patrimonio material e inmaterial. Sin embargo, eso no significa que no estén tomando en cuenta, simplemente, ese es el protocolo que ellos están estableciendo para que de repente no puedan impregnar la decisión”, detalló.

La delegación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) continuará la evaluación y podría pedir información adicional sobre la manifestación cultural y religiosa de la Virgen de Urkupiña en Quillacollo.

El plazo para la respuesta de la Unesco es de uno a dos años y la postulación se presentó en marzo de 2023 con toda la documentación.