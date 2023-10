Apuran ley para las zonas agrícolas de Cercado

Al cumplirse este 17 de octubre 20 años de su renuncia a la Presidencia, en medio de una convulsión social, Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) afirmó que "el país ha vivido dos décadas de ilusiones... Ver más Tras 20 años, Goni dice que "el país ha vivido dos décadas de ilusiones traicionadas"

Por falta de consenso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no definió este lunes si acompaña o no al Cabildo de ala "arcista" que se realizará el martes 17 de octubre en la ciudad de El Alto. Ver más El TSE aún no define si acompaña o no el Cabildo "arcista"