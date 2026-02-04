Lluvia convierte las calles del norte de la ciudad de Cochabamba en ríos

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 04/02/2026 a las 8h22
Una breve, pero intensa lluvia registrada la mañana de este miércoles en la ciudad de Cochabamba convirtió varias calles y avenidas de la zona norte y el noroeste en verdaderos ríos, porque el agua cubrió la vía de extremo a extremo complicando el paso de los peatones y de los vehículos.

Entre las vías afectadas están las avenidas Santa Cruz y Juan de la Rosa, donde el agua turbia cerró el paso.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones continuarán este lunes con una alerta de tormentas eléctricas a partir de las 14:00 hasta 17:00. La temperatura mínima fue de 11 grados Celius y se prevé una máxima de 29. Las condiciones serán similares hasta el viernes.

04/02/2026
Amplían vacunación para sarampión, poliomielitis y rubéola hasta los 6 años
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba amplió ayer el rango de edad  para la vacunación hasta los 6 años para el sarampión, rubéola y...
03/02/2026
Autoridades inauguran el año escolar en el Sucre, que cumple 200 años
Las autoridades inauguraron ayer el año escolar 2026 con un acto especial en la Unidad Educativa Bolivariana Nacional Sucre, que cumple su bicentenario.
La construcción de la represa, en la comunidad de Huertas, del municipio de Omereque, presenta un 73 por ciento de avance y beneficiará a 450 familias con agua para el riego de 1.200 hectáreas de...
02/02/2026
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias
Los grupos de bomberos voluntarios y los bomberos de la Policía lograron controlar anoche el incendio forestal que se registró en la laguna de Quenamari o Albarrancho, ubicada en el extremo sur de...
02/02/2026
Controlan el incendio en la laguna de Quenamari
La picardía de las coplas, el colorido de las danzas, la diversidad cultural y los sabores tradicionales dan vida al Carnaval cochabambino, una de las celebraciones más esperadas y prolongadas del...
01/02/2026
Carnaval cochabambino, el más largo, diverso, alegre y tradicional
Cientos de cochabambinos participaron este domingo del hermoso corso dedicado a las mascotas, perros y gatos, que cada año hace un llamado a cuidar al "mejor amigo" y este 2026, además, pide "adoptar...
01/02/2026
Corso dedicado a las mascotas llama a "adoptar y no a comprar"
04/02/2026 Economía
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó que los estándares de la gasolina para la venta al mercado está...
04/02/2026 País
Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de "mala calidad de combustible", sean...
04/02/2026 Cochabamba
Amplían vacunación para sarampión, poliomielitis y rubéola hasta los 6 años
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba amplió ayer el rango de edad  para la vacunación hasta los 6 años para el sarampión, rubéola y...
03/02/2026 País
De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE
De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero...
04/02/2026 Cochabamba
Lluvia convierte las calles del norte de la ciudad de Cochabamba en ríos
Una breve, pero intensa lluvia registrada la mañana de este miércoles en la ciudad de Cochabamba convirtió varias calles y avenidas de la zona norte y el...
04/02/2026 País
Camacho pide extinguir el caso Golpe I; la audiencia será el viernes
El tribunal sexto de sentencia anticorrupción de La Paz llevará adelante el viernes una audiencia, donde definirá si da curso a la solicitud del gobernador...
Bolivia, mediante el canciller Fernando Aramayo y el ministro de Minería, Marco Calderón, participa este miércoles de...
04/02/2026 País
Bolivia participa en conferencia de EEUU sobre el suministro de minerales críticos
Los choferes de La Paz dieron 24 horas al Gobierno para que los vehículos dañados de sus afiliados, por la denuncia de...
04/02/2026 País
Choferes dan 24 horas al Gobierno para resarcimiento; dicen que gastaron Bs 12.000 por vehículo
La activista de derechos digitales e integrante de la Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, explicó cuáles son las...
04/02/2026 País
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, afirmó que los estándares de la...
04/02/2026 Economía
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
The Strongest no pudo anotar más de dos goles anoche, venció con lo justo a Deportivo Táchira (2-1) y en una semana...
04/02/2026 Fútbol
The Strongest logra un triunfo apretado ante Táchira en La Paz
La Paz está cerca de ser confirmada como sede de los Juegos Bolivarianos 2029. La visita que realizó Baltazar Medina,...
04/02/2026 Multideportivo
La Paz a un paso de ser confirmada como sede de los Bolivarianos 2029
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
03/02/2026 Fútbol
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d'Orbigny
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
03/02/2026 Espectáculos
Premios. "Fuera ICE": Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria