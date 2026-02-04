Lluvia convierte las calles del norte de la ciudad de Cochabamba en ríos

Una breve, pero intensa lluvia registrada la mañana de este miércoles en la ciudad de Cochabamba convirtió varias calles y avenidas de la zona norte y el noroeste en verdaderos ríos, porque el agua cubrió la vía de extremo a extremo complicando el paso de los peatones y de los vehículos.

Entre las vías afectadas están las avenidas Santa Cruz y Juan de la Rosa, donde el agua turbia cerró el paso.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las precipitaciones continuarán este lunes con una alerta de tormentas eléctricas a partir de las 14:00 hasta 17:00. La temperatura mínima fue de 11 grados Celius y se prevé una máxima de 29. Las condiciones serán similares hasta el viernes.