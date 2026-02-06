Cochabamba registró un sismo moderado con epicentro en la provincia Carrasco

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/02/2026 a las 8h32
El Observatorio San Calixto reportó que hoy en la madrugada se registró un sismo moderado con epicentro en el provincia Carrasco.

El informe detalla: "El día 6 de febrero de 2026 a horas 4:23:04 (local), la Red Sismológica del Observatorio San Calixto (RS – OSC), registró un evento de magnitud 3.5 M, a una profundidad hipocentral de 23.2 km (sismo superficial). El epicentro fue localizado en la provincia José Carrasco del departamento de Cochabamba".

Un informe de enero del Observatorio San Calixto da cuenta de que en enero de 2026 se registraron 200 sismo, siendo Potosí el que registró más movimientos. Cochabamba tuvo 26 sismos y Chuquisaca, uno. 

 

