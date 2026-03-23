Loza se perfila para tomar las riendas de la Gobernación

Leonardo Loza (Alianza Unidos por los Pueblos) es el virtual ganador para Gobernador de Cochabamba según los resultados que emitió el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) de las Elecciones Subnacionales, al 97.08% de actas escrutadas

El exsenador por el MAS alcanza el 39.77% de preferencia, contra 23.66% de Sergio Rodríguez (APB-Súmate) en una final catalogada como al “rojo vivo”.

Según explicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ganar en primera vuelta en el caso de las gobernaciones un determinado candidato tiene que imponerse con más del 50% de los votos o con al menos el 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto a su inmediato perseguidor.

“Yo tengo mucha confianza, hemos ganado, vamos a trabajar con transparencia y amor por Cochabamba”, señaló Loza en una rueda de prensa en el trópico cochabambino.

“Vamos a trabajar al ritmo de nuestro hermano Evo”, añadió Loza, quien se dirigió a sus seguidores junto a Morales.

Alejandro Mostajo (Movimiento Tercer Sistema) alcanza el tercer peldaño del podio tras alcanzar el 14.3% de votos.

Los ciudadanos cochabambinos concurrieron a las urnas con el propósito de elegir al Gobernador y 34 asambleístas departamentales.

Del total de asambleístas, 16 candidatos son por territorio y representan a las provincias de Cochabamba. En cambio, los otros 16 son nominados por población y emergen de acuerdo a los votos que haya cosechado su aspirante a Gobernador.

Los otros dos son elegidos mediante normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) y del pueblo afroboliviano, son originarios del trópico cochabambino.

Según el reporte de la Misión de Observación Electoral Ciudadana (MOEC-OB) las Elecciones Subnacionales se desarrollaron con normalidad con, excepto por un par de hechos aislados que no repercutieron en el plebiscito.

Unos 257 ciudadanos voluntarios capacitados y acreditados fueron desplegados en los principales recintos del departamento para realizar un seguimiento minucioso a las elecciones.