Gobierno da paso atrás con el litio; cívicos ratifican medidas

El Gobierno emitió el Decreto Supremo 4070 que abroga el 3738 que permitía la asociación con una empresa alemana para la industrialización del litio durante 70 años. Pese al cumplimento de una de sus demandas, el Comité Cívico de Potosí (Comcipo) dijo que no abandonará la lucha ni levantará las medidas, informó el dirigente, Marco Pumari.

El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, hizo público el DS 4070, ayer.

El documento tiene ocho considerandos y un artículo único que dice: “Se dispone la abrogación del Decreto Supremo N° 3738, de 7 de diciembre de 2018”.

El cuestionado DS 3738, permitía la asociación del Estado boliviano con la empresa alemana ACI Systems por un periodo de 70 años, para la explotación de los recursos evaporíticos. Comcipo rechazó ese decreto por considerarlo “entreguista” de los recursos naturales.

Por este motivo, instalaron una huelga desde hace más de 25 días. Ahora, Pumari dijo que la abrogación es producto de esa lucha perseverante de los potosinos.

“Esto es resultado de la presión de la población, por lo que felicitamos a los potosinos. Sin embargo, eso no cambia en nada las movilizaciones del departamento de Potosí”, aseveró el cívico Pumari.

Agregó que esta abrogación es producto de un nerviosismo que tendría el Gobierno central. Sin embargo, solicita que la continuidad de las manifestaciones sean pacíficas para evitar el enfrentamiento entre bolivianos.

“El Gobierno está nervioso y tiene miedo, por eso recurren a dirigentes prebendales. No creo que exista confrontación entre bolivianos, pero sí es posible. Al Gobierno no le importa arriesgar la vida de sus propias bases, de la policía y los militares. No puede ser que se busque agredir a su propio pueblo y ahí toca que todos nos defendemos”, agregó el dirigente de Comcipo.

El diputado potosino de oposición, Gonzalo Barrientos, manifestó que la abrogación del Decreto Supremo 3738 no es suficiente. Exige que el departamento de Potosí tenga ingresos por la explotación de este recurso que sale del salar de Uyuni.

“Lo que se exige para Potosí es tener ganancias por el litio. Eso implica la modificación de la Ley 535 y la 928 para que el pueblo, a través de Gobernación, participe de la industrialización y así posibilitar unos 7 mil millones de bolivianos para ingresos”, declaró el diputado.

El Gobierno vio en el salar de Uyuni la posibilidad de aprovechar el litio para la industrialización y exportación. Sin embargo, en ningún momento se dispuso que un porcentaje sea directo para el departamento.

Comcipo denunció que la asociación con la empresa alemana era una “entrega” de los recursos de los potosinos y bolivianos

CÍVICOS ESTÁN EN SANTA CRUZ PARA UNIFICAR ACCIÓN

REDACCIÓN CENTRAL

El Comité Cívico Potosino (Comcipo) recibió la noticia de la abrogación del DS 3738 en Santa Cruz. Los dirigentes mantuvieron reuniones con líderes del departamento oriental con el fin de unificar criterios y organizar una movilización única y masiva a la ciudad de La Paz.

“Debemos unificar criterios para unificar la lucha. Más allá de las movilizaciones departamentales, es momento de pensar en una nacional y eso se va a conocer en las próximas horas”, expresó el líder potosino Marco Pumari.

Agregó que quienes actualmente defienden al presidente Evo Morales son funcionarios públicos. A quienes invitan a sumarse a las protestas.

“Los supuestos campesinos son funcionarios públicos que están siendo obligados a salir a desbloquear. Convocamos a todos los funcionarios públicos a dejar de lado a ese patrón y capataz”, agregó Pumari.

Entre los principales pedidos que sostienen los cívicos de Potosí y Santa Cruz están la renuncia del presidente Morales, nuevas elecciones y la renovación de líderes.

“Nuevos líderes y nuevas personas que tengan la capacidad y el compromiso de asumir las riendas de nuestro país”, dijo Pumari.