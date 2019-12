Presidente de YPFB afirma que la estatal petrolera “está toda quebrada”

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFPB), José Luis Rivero, afirmó ayer que la estatal petrolera “está toda quebrada” y que se está “tratando de refundarla porque esta caída”.

La autoridad realizó esa afirmación en una entrevista con Asuntos Centrales al ser consultado sobre cómo encontró la empresa petrolera, tras asumir su conducción hace dos semanas, sin embargo, no dio mayores detalles al respecto, sólo dijo: “Recién estamos viendo” y mencionó escuetamente la corrupción interna ya denunciada.

Sobre los rumores del fracaso de las nuevas exploraciones petroleras, realizadas durante el Gobierno del expresidente Evo Morales, Rivero aseveró que en los 14 años de esa gestión, de los 14 pozos explorados “ninguno salió positivo, en todos salió agua o están secos, todos fueron negativos”.

“En las exploraciones, cuando hay resultados positivos, hay retorno, si no hay nada, no hay resultados, la inversión que se hace es pérdida”, puntualizó al anotar que lo previsible es que en exploración de 10 que se realizan, por ejemplo, al menos cuatro den resultados positivos, pero “en este caso, no hubo nada, todo salió negativo”.

Precisó que si la inversión realizada corresponde a las empresas extranjeras son ellas las que pierden, pero si fue el Estado “nosotros perdemos”.

Por otra parte, Rivero admitió que se su permanencia en el cargo y el grupo técnico que le acampaña no estaba segura, por lo que dijo que estaba pidiendo que se definan, “queremos que nos den confianza, no puede ser que estemos dos semanas y nos quieran cambiar”.