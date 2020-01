El FMI anuncia misión a Argentina en febrero para dialogar sobre la deuda

Laura Bonilla / Nueva York

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy que enviará una misión a Buenos Aires en febrero para dialogar sobre los planes de reestructuración de deuda del gobierno argentino, tras una "productiva" reunión en Nueva York con el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán.

La misión tendrá por objetivo "seguir intercambiando visiones sobre los planes macroeconómicos y la sostenibilidad de la deuda", dijo el portavoz del Fondo, Gerry Rice, en un comunicado emitido tras la reunión.

La renegociación de la deuda es una prioridad para el flamante presidente Alberto Fernández, un peronista de centro-izquierda que renunció a recibir los últimos tramos de un crédito por 57.000 millones de dólares acordado con el FMI en 2018 durante el gobierno de su predecesor, el liberal Mauricio Macri.

Argentina recibió un total de 44.000 millones de dólares de este préstamo, que fue el mayor en la historia del Fondo. La semana pasada, envió al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública. Su objetivo es lograrlo antes del 31 de marzo.

El ministro Guzmán se reunió hoy en el consulado argentino en Nueva York con Julie Kozack, directora adjunta del departamento del hemisferio occidental del FMI, y con el representante del Fondo para Argentina, el venezolano Luis Cubeddu.

La reunión "fue una oportunidad para continuar el diálogo en curso, escuchar del ministro los planes económicos de las autoridades argentinas e intercambiar visiones sobre el análisis de la sostenibilidad de la deuda", dijo el Fondo en el comunicado.

"Muy constructivo"

"Fue un encuentro bastante productivo, muy constructivo", dijo Cubeddo a periodistas a la salida de la cita, tres horas después de haber ingresado al consulado.

"Tuvimos una muy buena conversación, comenzamos a elaborar los pasos a seguir", añadió sin dar detalles ni cifras a periodistas que aguardaban el desenlace del encuentro en una gélida jornada.

Guzmán, por su lado, catalogó la reunión de "muy productiva" y dijo que "es parte de un proceso para resolver la crisis de forma integral".

"Seguimos trabajando", afirmó.

Este es el primer viaje de Guzmán a Nueva York tras asumir el cargo de ministro en diciembre.

El lunes se reunió con inversionistas y empresarios en el Consejo de las Américas, así como con "un representante del Tesoro de Estados Unidos", el mayor accionista del FMI, para explicar sus planes de reestructuración de la deuda.

Consultado sobre si hay ya fecha para una nueva emisión de bonos en el marco de la reestructuración, el ministro solo recordó que el 5 de febrero se reunirá en Roma con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, al margen de un seminario organizado por el Vaticano.

El presidente argentino dijo el domingo que el país, con su economía en recesión y una inflación superior al 50%, necesita definir cómo encarará su deuda pública de unos 335.000 millones de dólares, equivalente a 93% del PIB. Ése es el objetivo del ministro Guzmán en Nueva York, señaló.

"La idea es que nos den la oportunidad de crecer, de poder exportar y juntar dólares para poder pagar", indicó. Pero guardó sigilo sobre la propuesta argentina a sus acreedores.

"Estamos frente a una negociación. Cualquier declaración puede prestarse a expectativas indebidas", afirmó el mandatario, que asumió el gobierno el 10 de diciembre.

El premio Nobel de Economía y mentor del ministro Guzmán, Joseph Stiglitz, dijo hoy en entrevista con BBC Mundo que "los prestamistas fueron tontos al prestar" tanto dinero a Argentina durante el gobierno Macri, con la esperanza de que éste atraería una avalancha de inversión extranjera que nunca llegó.

"No había evidencia, todos seguían ciegamente los discursos de Macri", dijo Stiglitz.

"Los mercados de capitales no hicieron su trabajo (...) No deberían haber prestado tanto dinero. Entonces, mi crítica es a los mercados de capitales, no hicieron préstamos prudentes. Y en retrospectiva, ¿fue culpa de Argentina? Yo culpo a los mercados de capitales; no culpo a Argentina", sentenció.