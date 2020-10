Sin crédito recibido, la reactivación de BoA queda para la nueva gestión

Tras cinco meses sin generar ni el 1 por ciento de ganancias, la estatal Boliviana de Aviación (BoA) aún no recibió los 24 millones de dólares que requiere para salir de la crisis, por lo que el plan de reactivación será una tarea que podría quedar para la próxima gestión de Gobierno.



Los recursos fueron solicitados por la aerolínea en mayo pasado y el Gobierno comprometió la entrega de los recursos del crédito del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), aunque previamente debían contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su cambio de destino.



Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas recién enviará la propuesta de ley a la ALP la siguiente semana, por lo que es posible que el cambio de uso y la asignación de estos recursos a BoA no estén dentro el plazo de la actual gestión.



“Por cambio en el gabinete y en el Ministerio, el crédito Finpro no ha sido todavía concedido (…). No sé si será este Poder Ejecutivo o el próximo el que irá a tratar la entrega de este crédito”, dijo el gerente de BoA, Carlos Eduardo Scott Moreno.



Después de cinco meses sin generar recursos, la aerolínea logró reponerse en septiembre con el transporte de 130 mil pasajeros, una cifra que brinda a la empresa un respiro debido a que logró pagar a los proveedores, gasolina y otros gastos de operaciones.



En abril pasado, la empresa no obtuvo ni el 1 por ciento de los 25 millones de dólares que generaba por mes antes de la pandemia. En 2019, la empresa logró 260 millones de dólares.

Alquileres



La crisis económica también provocó que la empresa tenga problemas por los alquileres de 16 naves, por los que debía pagar 24 millones de dólares.



Esta situación causó que la aerolínea negocie con los arrendadores y pida diferimiento de pagos y descuentos por el tiempo sin operar.



“Los alquiladores son nueve empresas. En algunos casos, se ha logrado diferir los pagos hasta en seis meses y también con alguno que no se pague nada durante cuatro meses”, dijo Scott.

Créditos



BoA solicitó al Gobierno en mayo un crédito de 52 millones de dólares para pagar salarios, alquileres, renovaciones y otros, con los que la aerolínea podría salir de la crisis en diciembre de 2022, de acuerdo al Plan de Salvataje de la empresa estatal.



De esa cifra, 24 millones debían provenir del Finpro, y permitirían a la empresa cumplir sus obligaciones a proveedores y alquileres.



Los otros 24 millones de dólares serían utilizados paulatinamente en la reactivación de la empresa. Así, en diciembre de 2022 dejaría los números negros y finalmente generaría utilidades. Otros 4 millones de dólares fueron solicitados para pagar el salario adeudado a sus trabajadores. Este monto, proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN), fue entregado por el Gobierno a BoA en junio pasado.

BoA aún conserva 80% de pasajeros

A pesar de la afectación por la pandemia del coronavirus, BoA conserva una participación de mercado que supera el 80 por ciento.

La empresa explica que se recupera paulatinamente y llegó a transportar a más de 130 mil pasajeros en septiembre.

BoA también realizó vuelos humanitarios en coordinación con ministerios del Estado, a fin de apoyar la salud con transporte gratuito de equipos e insumos médicos y asegurando el retorno de compatriotas.

Todas estas actividades se realizaron cumpliendo con medidas de bioseguridad.