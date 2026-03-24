Retrasos de hasta un mes y test en Arica golpean a exportadores en Cochabamba

Los retrasos en las exportaciones nacionales en la Terminal Portuaria de Arica, en Chile, complican a la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) debido a las demoras de hasta un mes en la salida de carga que provocan un aumento de los costos y la pérdida de competitividad encendieron la alerta tanto en empresarios como un autoridades, que ya anuncian acciones para frenar el impacto.

El diputado nacional Luis Laredo advirtió que la situación “no es un dato aislado, es una señal de alerta para el país”, al manifestar que en las últimas semanas se registraron demoras críticas por aforos físicos, ruptura de precintos y análisis de laboratorio que incluso son trasladados hasta Santiago de Chile. Estos procedimientos, dijo, están generando retrasos de hasta cuatro semanas, pérdida de reservas en buques y la pérdida de confianza comercial.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, confirmó que las demoras ya están generando un impacto económico directo. “Se están haciendo aforos físicos, se rompen precintos y se toman muestras que tardan demasiado en su análisis”, sostuvo, al explicar que esto obliga a reprogramar envíos, el denominado “roleo” y asumir costos adicionales como almacenaje y logística, además de afectar la imagen ante compradores internacionales.

En esa línea, el vicepresidente de Cadexco, Ernesto Martínez, apuntó a los controles como uno de los principales factores del retraso. “Son test por narcóticos que en otros países no demoran ni 24 horas, pero aquí están tardando hasta seis semanas”, afirmó, al indicar que varios exportadores con se ven perjudicados por la paralización de contenedores.

Frente a este escenario, Laredo anunció la activación de tres medidas: la remisión de un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores para impulsar gestiones diplomáticas, la solicitud de informes escritos sobre las acciones asumidas por el Estado y la instalación de un seguimiento permanente con el sector exportador. “Se deben restablecer tiempos razonables y previsibles para la salida de carga”, enfatizó.

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, Israel Mérida, calificó la situación como “alarmante” y advirtió que se iniciarán acciones tanto desde la Comisión de Relaciones Internacionales como desde la brigada. No descartó el envío de una comisión a Arica para verificar las condiciones en el lugar. “Si es necesario, vamos a trasladarnos para ver qué está pasando y exigir que se cumpla la ley”, señaló.

Pese a ello, tanto autoridades como exportadores coincidieron en que no se cuestionan los controles, sino su aplicación. “Deben realizarse con eficiencia, proporcionalidad y en tiempos razonables”, remarcó.