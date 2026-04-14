Asamblea de la AICO concluye en Cochabamba con un nuevo presidente

Economía
Redacción Central
Publicado el 14/04/2026 a las 16h26
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La Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) concluyó este martes en Cochabamba con la posesión del nuevo presidente José de Jesús Rodríguez Cárdenas y una declaración del encuentro empresarial.

Cochabamba es desde el lunes sede de líderes empresariales y autoridades de más de 20 países en el Foro Empresarial Iberoamericano, durante la LIII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO) y el LXI Consejo Directivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

El encuentro, organizado por la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), convocó a empresarios, autoridades, representantes de organismos internacionales y delegaciones iberoamericanas, consolidándose como un espacio de articulación público-privada.

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