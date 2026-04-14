En el primer trimestre YPFB factura 76% más que el 2025 por la venta de urea

Entre enero y marzo de 2026, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturó un valor de $us 53,79 millones por la comercialización de 139.765,65 toneladas de urea granulada.

Según un reporte de la Gerencia de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, las ventas del fertilizante producido en la Planta de Amoniaco y Urea crecieron en 76% en el período mencionado en comparación a los mismos meses de la gestión 2025.

Por la comercialización de 15.279,65 toneladas en el mercado interno, la estatal petrolera facturó $us 8,63 millones en el primer trimestre de este año y por la venta de 124.486 toneladas de urea al mercado externo, YPFB facturó $us 45,16 millones en igual período.

La producción excedente del fertilizante se destinó a Brasil, que es el principal comprador de urea en la región con el 61%, le sigue Argentina con el 23%, Paraguay con el 11% y el restante 5% se comercializó a los mercados de Perú y Chile.

La urea boliviana contribuye a incrementar el rendimiento de los cultivos agrícolas y ayuda a garantizar la seguridad alimentaria del Estado, de acuerdo con el reporte de la estatal petrolera.