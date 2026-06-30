BCB permitirá fluctuación del tipo de cambio

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó este martes que el régimen cambiario flexible de la moneda boliviana permitirá que el tipo de cambio se mueva libremente, aunque bajo vigilancia permanente para evitar fluctuaciones consideradas “extremas”.

Durante una conferencia de prensa en la que evaluó los primeros días de vigencia del nuevo sistema, la autoridad explicó que la cotización podrá subir o bajar de acuerdo con el comportamiento del mercado, y el ente emisor hará seguimiento mediante indicadores técnicos. “Tenemos que entender que es un régimen de tipo de cambio flexible. Es decir que esto puede ir al alza o puede ir a la baja”, sostuvo.

Primera etapa, libre

Espinoza precisó que, en una primera etapa, se permitirá una flotación libre del tipo de cambio, mientras el directorio del BCB definirá más adelante los parámetros que determinarán una eventual intervención. “En base a la fluctuación (…) el directorio del Banco Central va a determinar cuál va a ser un límite (…) para intervenir”, indicó.

El titular del ente emisor subrayó que uno de los objetivos de este nuevo esquema es la reconstrucción de las reservas internacionales, que permitirán respaldar el sistema y actuar en momentos de volatilidad. En ese sentido, afirmó que se busca “fortalecer este régimen cambiario y acudir en su momento cuando haya necesidad”.

De acuerdo con los datos oficiales, al 19 de junio las reservas internacionales alcanzaban los 3.774 millones de dólares, de los cuales 712 millones corresponden a divisas. Espinoza aseguró que la meta es incrementar este nivel hasta fin de año, impulsado por desembolsos de organismos internacionales y mayores ingresos del sector minero.

Asimismo, aclaró que el comercio exterior no depende exclusivamente de las reservas internacionales y recordó que, en el pasado, el país sostuvo altos niveles de intercambio incluso con disponibilidades más bajas.

“No quiere decir que el Banco Central no quiera acumular reservas, lo vamos a hacer (…) con fines de intervención cuando se requiera”, enfatizó.

“Absolutamente positiva”

Finalmente, el presidente del BCB calificó como “absolutamente positiva” la evaluación inicial del nuevo régimen cambiario, destacando que el mercado y el sistema financiero operan con normalidad.

Según detalló, en la primera jornada se transaron más de 17 millones de dólares en cerca de 20.000 operaciones, además de más de 100 millones vinculados al comercio exterior.

“¿Cuál es la evaluación que tenemos de esta medida iniciada el día de ayer (lunes)? Muy positiva. Entendemos que son solo dos días, pero estamos haciendo una rigurosa evaluación y seguimiento a los efectos de esta medida”, dijo en conferencia de prensa.

“¿Y qué se ha hecho en estos dos días? Se ha negociado más de 17 millones de dólares en un solo día, con cerca de 20.000 operaciones en el sistema financiero, un sistema financiero que está operando con absoluta normalidad, ya sabiendo del Tipo de Cambio Oficial”, reveló.

Añadió que, además, en materia de comercio exterior se negociaron más de $us 100 millones en operaciones de envío y recepción de fondos, lo cual significa que “hay los dólares que permiten transar entre importadores y exportadores”.

“Y la liquidez en moneda nacional, que controlamos muy adecuadamente, se encuentra en niveles apropiados. Son 14.000 millones de bolivianos los que tiene la economía”, destacó el presidente del BCB.