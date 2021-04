España anuncia que seguirá vacunando con AstraZeneca

Dakar |

España seguirá administrando la vacuna anticovid de AstraZeneca a las personas de más de 60 años, en base a las consideraciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), dijo ayer en Dakar el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.



Y si las autoridades sanitarias europeas homologan el fármaco ruso Sputnik V, en España se utilizará, añadió el dirigente en su visita a Senegal, un día después de que Alemania anunciara que quería negociar con Moscú las posibles entregas del inmunizante, sin esperar a la autorización de la Unión Europea (UE).



"Vamos a continuar con la vacunación con AstraZeneca a partir de 60 años", dijo Sánchez en una rueda de prensa conjunta con el presidente senegalés, Macky Sall.



Pese a los casos infrecuentes de trombos, la EMA "dice que hay que continuar con la vacunación de AstraZeneca, y que la vacuna es segura", declaró el dirigente español.



En relación con las personas que ya recibieron una primera dosis, Sánchez afirmó que se seguirá lo que recomiende "la ponencia técnica de vacunación" y "la comisión de salud".



Para tomar decisiones políticas es necesario "atenernos a lo que nos digan los científicos y los técnicos", insistió.



Preguntado sobre el posible uso del fármaco desarrollado en Rusia, Sánchez señaló que "no hay ningún país que se oponga a la compra de Sputnik", pero en la Unión Europea "las vacunas que vamos a suministrar tienen que contar con la homologación de la EMA".



"Si Sputnik tiene la homologación de la EMA, evidentemente será una de las vacunas que incorporemos en el dosier de vacunas, y no solamente en Alemania sino en todos los países de Europa", agregó.



Pero "se tiene que producir esa homologación, y esa homologación todavía no se ha dado", sostuvo.