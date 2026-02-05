China recibe a Bruno Rodríguez y reitera su apoyo a Cuba

Mundo
DW
Publicado el 05/02/2026 a las 11h41
ESCUCHA LA NOTICIA

China apoya firmemente a Cuba en la salvaguarda de su soberanía y seguridad nacionales y "se opone a la interferencia injustificada de fuerzas externas", declaró el jueves 5 de febrero de 2026 el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo cubano en Pekín.

Cuba vive una profunda crisis energética, con continuos apagones (uno de los mayores, hoy mismo) ante la falta de petróleo venezolano y la posible cancelación también de los envíos desde México.

"Estamos dispuestos a continuar brindando apoyo y asistencia en la medida de nuestras posibilidades", dijo Wang a Bruno Rodríguez, enviado especial de Cuba, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. 

Seguirá llegando petrólero ruso

Rusia, por su parte, continuará dando petróleo a Cuba. Moscú ha suministrado petróleo a Cuba en repetidas ocasiones en los últimos años y continuará haciéndolo, declaró el embajador ruso en Cuba, Viktor Coronelli, en una entrevista con la agencia estatal rusa de noticias RIA. "Suponemos que esta práctica continuará", afirmó.

También el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aludió a Cuba hoy durante una entrevista al canal de televisión RT. 

"Dice (Estados Unidos) que se decreta el estado de emergencia en vistas a la amenaza de Cuba a los intereses de EE. UU. en el Caribe, en parte debido a la política hostil y malintencionada de Rusia", protestó Lavrov. "Les prohíben a todos comprar petróleo y gas" a Rusia, dijo, para sustituirlos "por el petróleo y el gas estadounidense", comentó Lavrov.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
2
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
3
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
4
Caso “maletas”: videos revelan contacto entre juez , Rojas y empleados de Aduana
5
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia

Lo más compartido

1
YPFB garantiza estándares de la gasolina mediante la verificación de mezclas en refinerías
2
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
3
EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump
4
Precios, alcance y velocidad, ¿hay diferencias entre los servicios de Starlink y otras empresas?
5
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo

Más en Mundo

05/02/2026
El fin del tratado para reducir armas estratégicas amenaza con una nueva carrera nuclear
Hoy expira el Tratado Nuevo Start o Start III, entre Rusia y Estados Unidos. Incluso el papa León XIV instó a ambas partes  a prorrogar este tratado, que...
Ver más
04/02/2026
Asesinan al hijo del dictador libio Muamar al Gadafi
Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador de Libia Muamar Gadafi, derrocado en 2011, fue asesinado el martes 3 de febrero por cuatro sujetos. El crimen tuvo...
Ver más
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo ayer que se llevó “muy bien” con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante el primer encuentro cara a cara que sostuvieron ambos tras meses de tensiones...
Ver más
04/02/2026
EEUU y Colombia “trabajan” en cooperación contra el tráfico de drogas, declara Donald Trump
El este de Estados Unidos enfrenta dos nuevas rondas de nieve y lluvias intensas que afectan a millones de personas entre el 3 y el 7 de febrero, en una temporada invernal marcada por cortes de...
Ver más
03/02/2026
Otra tormenta de nieve castiga al este de EE. UU. con nieve, viento y lluvias
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tuvo lugar en la Casa Blanca.
Ver más
03/02/2026
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
El presidente de EEUU, Donald Trump, reveló el domingo que inició conversaciones con las autoridades de Cuba y estima que culminarán en un acuerdo, en momentos en que presiona a la isla tras la...
Ver más
03/02/2026
Trump habla de acuerdo con el Gobierno de La Habana que niega diálogo en ese sentido
En Portada
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario abierto por irregularidades en el...
vista
05/02/2026 País
Choferes de La Paz advierten con ir al paro debido al conflicto de combustible de mala calidad
Los choferes del sector sindicalizado y libre de La Paz se han movilizado este jueves y advierten con entrar en paro desde el lunes, en demanda de atención del...
vista
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza con varias reparticiones y empresas...
vista
05/02/2026 Economía
YPFB importará crudo y apunta a reactivar operaciones en sus refinerías
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció la importación de crudo con el fin de incrementar la capacidad de operaciones en las refinerías...
vista
05/02/2026 Economía
El préstamo del Banco Mundial de $us 200 millones es destinado al bono Pepe
El Directorio Ejecutivo del Grupo Banco Mundial aprobó este jueves un préstamo de 200 millones de dólares "para apoyar los esfuerzos del Estado Plurinacional...
vista
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que el delantero saldrá del retiro...
vista
Actualidad
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, señaló la noche de este jueves que...
Ver más
05/02/2026 Economía
Tras investigación, YPFB reporta hallazgo de “combustible desestabilizado en algunos tanques”
El Consejo de la Magistratura de Santa Cruz suspendió al juez Hebert Zeballos Domínguez, tras un proceso disciplinario...
Ver más
05/02/2026 Seguridad
Suspenden al juez Hebert Zeballos tras proceso interno y vínculos con el caso “maletas”
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía presentó las medidas que ha adoptado, en alianza...
Ver más
05/02/2026 País
Lanzan plan integral para la seguridad en el Carnaval de Oruro
El Banco de Desarrollo (Fonplata) destinará $us 1.000 millones para proyectos estratégicos alineados con la agenda de...
Ver más
05/02/2026 Economía
Fonplata destina $us 1.000 millones para impulsar el crecimiento económico de Bolivia
Deportes
Marcelo Martins vuelve al fútbol. Desde la dirigencia de Oriente Petrolero y la Federación Boliviana de Fútbol...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
Es oficial: Marcelo Martins regresa a la Selección para el repechaje rumbo al Mundial
La falta de gol en los últimos siete amistosos que disputó la Selección boliviana ha generado que tanto el presidente...
Ver más
05/02/2026 Fútbol
"Nada está descartado": Costa y Villegas reabren la puerta para que Martins vuelva a la Verde
Después de coronarse campeón en el Annual Lewis Drug Pro que finalizó el domingo en Estados Unidos, el boliviano...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Boliviano Conrrado Moscoso se confirma entre los tres mejores raquetbolistas del mundo
“No puedo modificar lo que establece el Comité Ejecutivo de la Odebo, lo que sí puedo decirle (a Acción de La Prensa)...
Ver más
05/02/2026 Multideportivo
Medina: “Hay una base para ponernos a planear unos Juegos de la calidad que Odebo exige”
Doble Click
La fiesta del Jueves de Compadres que se celebra hoy no es exclusiva de Bolivia; también se la vive en otros países...
Ver más
05/02/2026 Cultura
Carnaval. El Jueves de Compadres, una tradición que no es exclusiva de Bolivia
El Consejo de Administración de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia FC-BCB) comienza a ejecutar cambios...
Ver más
04/02/2026 Cultura
Cambios. Dos historiadores potosinos asumirán dirección de Casa de Moneda
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo