Trump convoca a cumbre presidencial con aliados de América Latina e incluye a Bolivia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial con sus aliados de América Latina con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en la región. En el encuentro internacional fue incluida Bolivia.

La reunión multilateral fue fijada para el 7 de marzo y ya fueron invitados Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; y Tito Asfura, de Honduras, según publicó el portal Infobae.

De acuerdo con ese medio, la cumbre en Miami tiene como objetivo geopolítico frenar el plan diseñado por el presidente chino, Xi Jinping, para ampliar la presencia de su país en el control de recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

A fines de 2025, la administración estadounidense publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, en la que estableció el concepto denominado “Corolario Trump” en referencia a la histórica Doctrina Monroe.

La normativa refuerza el principio de limitar la presencia de potencias extrarregionales en América Latina. Asimismo, la reciente Doctrina de Defensa de Estados Unidos otorga prioridad estratégica a la región y acelera medidas de disuasión dirigidas a Beijing.

Washington también apunta a bloquear acuerdos que permitan a China fortalecer su seguridad alimentaria, ampliar sus capacidades de inteligencia militar y acelerar proyectos de infraestructura clave para su comercio internacional.