Trump no descarta enviar tropas de EEUU a Irán, "no me acobardo"

Mundo
URGENTEBO
Publicado el 02/03/2026 a las 13h41
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes (02.03.2026) que no dudaría en enviar tropas terrestres a Irán "si fuera necesario", en una entrevista con el New York Post.

"No me acobardo respecto a tropas en el terreno, como todos esos presidentes que dicen: 'No habrá tropas en el terreno'. Yo no digo eso", declaró Trump al Post, en una de las varias breves entrevistas que ha concedido desde que lanzó la operación contra Irán el sábado.

"Yo digo 'probablemente no las necesitamos', [o] 'si fuera necesario'", añadió.

Humo saliendo desde las cercanías de la embajada de EE. UU. en Kuwait.Humo saliendo desde las cercanías de la embajada de EE. UU. en Kuwait.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, se negó este lunes a descartar el despliegue de tropas sobre el terreno en Irán e indicó que la guerra podría prolongarse hasta seis semanas.

Las fuerzas estadounidenses comenzaron a bombardear Irán el sábado en coordinación con Israel, y desde entonces han golpeado cientos de objetivos en todo el país, incluidos misiles, la armada y sitios de mando y control de la república islámica.

Cuando le preguntaron si el país norteamericano tenía fuerzas desplegadas en la república islámica, Hegseth dijo en una conferencia de prensa: "No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos", y añadió: "iremos tan lejos como sea necesario". (afp, efe)

GRAN BRETAÑA AL MARGEN

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, defendió el lunes (02.03.2026) en el Parlamento su decisión de mantener a Reino Unido fuera de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras las críticas del presidente Donald Trump.

"El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional de Reino Unido", dijo Starmer en la Cámara de los Comunes.

Trump había declarado el lunes en una entrevista al diario The Daily Telegraph británico sentirse "muy decepcionado" con la negativa inicial de Starmer a permitir que Washington utilizara bases militares británicas en su guerra contra Irán, lanzada el sábado.
 

EVACUACIÓN EN IRAN

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, informó este lunes que el Gobierno alemán enviará aviones civiles a la capital de Arabia Saudí, Riad, y de Omán, Mascate, para evacuar de la región del Golfo a "personas vulnerables", en concreto, niños, enfermos y mujeres embarazadas.

En una comparecencia ante la prensa, Wadephul precisó que esa es la segunda opción, y que en primer lugar son las empresas del sector turístico las que deben intervenir por los alrededor de 30.000 turistas varados en la zona y las que deben traer a sus clientes de vuelta a casa.

"Considero correcto y necesario que fletemos aviones con el dinero de los contribuyentes" para que se pueda evacuar a personas vulnerables, afirmó, y señaló que se está actualmente en conversaciones para ver con qué compañía es posible hacerlo. (efe, ntv)Jefe del Pentágono se niega a descartar despliegue de tropas sobre el terreno en Irán

