Gobierno español regularizará a medio millón de inmigrantes

El Gobierno español aprobó este martes una regularización extraordinaria de migrantes que prevé dar permiso de residencia y trabajo en España a alrededor de medio millón de personas que ya están en el país, defendida por el presidente Pedro Sánchez como un acto de justicia y de necesidad, y rechazada por la derecha y la ultraderecha.

Esta medida era demandada por un gran número de ONG y es apoyada por el Iglesia católica y los empresarios.

La regularización reconoce derechos a ciudadanos no españoles que viven en España y que ya "están aportando a la prosperidad y a la cohesión" del país, afirmó este martes Sánchez en una rueda de prensa en Pekín, donde está de viaje oficial.

Proceso de regularización

Para beneficiarse de la regularización, los migrantres deben estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida, además de no tener antecedentes penales, entre otras condiciones que deben cumplir.

Las personas que quieran regularizar su situación podrán solicitarlo a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque hasta el día 20 no podrán acudir en persona a formalizar su petición, señaló la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos "a lo largo de todo el territorio", según Saiz, para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, y la intención del Gobierno es dar respuesta a todas las peticiones en dos meses y medio, vengan de donde vengan.