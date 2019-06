Desbaratan grupo criminal que usaba “tragonas” para enviar droga a Cuba

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) desbarataron una organización criminal internacional que usaba a mujeres conocidas como “tragonas” para enviar droga en el interior de su organismo desde Bolivia a Cuba.

“Está el operativo tragonas, donde se ha podido desbaratar a una organización criminal que estaba realizando el trasiego de droga hacia el Caribe. Se ha logrado la aprehensión de personas que se dedicaban a reclutar jóvenes, a las cuales obligaban a tragar (droga)”, informó el inspector nacional de la Felcn, Edwin Pérez.

La autoridad policial dijo que el operativo se hizo en una vivienda ubicada en la zona de Sopocachi, La Paz, donde el grupo delincuencial obligaba a tragar droga a dos mujeres.

Los efectivos antidroga sorprendieron en flagrancia a los delincuentes obligando a las mujeres a tragar las cápsulas de droga. Cada mujer tragó 15 cápsulas y, por transportar la droga, cobraban entre 6 mil a 10 mil dólares.

Pérez mencionó que, por este caso, cinco personas fueron detenidas; entre los investigados están los ciudadanos colombianos José A. G. R. y Carlos O. P. E.; Omar B. M. C., de nacionalidad cubana; Carla S. I. C. F. S., brasileña, y Vianka M. C., Ariannet E. G. S. y Raquel I. C. R., ciudadanas bolivianas.

La Policía secuestró un total de 3 kilos con 80 gramos de cocaína líquida, un vehículo marca Suzuki Celerio y 3 mil dólares.

DATOS

En 242 operativos se secuestraron 553 kilos de cocaína. La Felcn informó que en 242 operativos se secuestró un total de 553 kilos de cocaína y 175,55 kilos de marihuana, de los cuales 103 kilos son marihuana Cripy.

Valuada en medio millón de dólares al narcotráfico. Según las autoridades, esta incautación afectó al narcotráfico con medio millón de dólares, aproximadamente, y se aprehendió a 93 personas, entre extranjeros y bolivianos.