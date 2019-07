Listas: descontento en el MAS; CC y UCS apuestan por activistas

A cuatro días del cierre de inscripciones de candidatos a legisladores, las organizaciones políticas apuran la confección de sus listas. En filas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) el descontento por varios nombres en La Paz, Santa Cruz y Tarija generó dudas sobre la lista final, mientras que Comunidad Ciudadana y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) sumaron a sus filas a activistas ciudadanos, profesionales y exdirigentes.

En Tarija, la Dirección Regional del MAS en el Gran Chaco se declaró en emergencia porque se eligió a candidatos que no serían representativos de las bases del oficialismo. En esa región se propuso a un candidato a senador y a dos plurinominales, pero en la lista final que se envió al presidente

Morales estos nombres no fueron respetados. “Nos declaramos en emergencia para que se inscriba a los candidatos nombrados, caso contrario daremos uso al derecho de impugnación”, señala el comunicado emitido por esa regional.

Pero no es la única región con problemas. En La Paz las juventudes del MAS publicaron un comunicado en el que se observa que “no hay renovación” y no se están respetando las decisiones orgánicas de los movimientos sociales.

“Las Juventudes La Paz del MAS-IPSP no estamos de acuerdo con la lista de candidatos, los candidatos pueden sumar o restar votos, y en su mayoría están restando, no llegamos a los dos tercios, con esta fórmula no. No hay renovación y menos juventud”, señala el comunicado, que una fuente de esa organización afirmó que es verídica.

No se conoce aún la lista oficial legislativa de La Paz por el MAS, pero se sabe que estaría liderada por la actual diputada Valeria Silva.

En Santa Cruz, el dirigente del MAS, Rolando Cuéllar, denunció que el ministro Carlos Romero y el exviceministro Hugo Siles impusieron la lista de candidatos, por lo que pedirán que se cambie la dirección política departamental.

Asimismo, Silver Velasco denunció que fue elegido por las bases a postular por el MAS en la C-51 de Santa Cruz, pero que lo reemplazaron por el futbolista Marco Antonio Etcheverry.

En tanto, la oposición también movió sus fichas y presentó ayer algunos nombres que buscarán curul en la Asamblea legislativa Plurinacional. Comunidad Ciudadana presentó a nueve candidatas, una por departamento, que liderarán su lista a la Cámara Alta. Entre ellas destacan, por Cochabamba, la activista Andrea Barrientos; la exmagistrada constitucional Silvia Salame, por Chuquisaca, y la investigadora Cecilia Requena, por La Paz.

Unidad Cívica Solidaridad también presentó a algunos de sus postulantes. La exabogada del caso Terrorismo Erika Oroza lidera la plancha del Senado en Santa Cruz.

Fuentes señalaron que la activista María Anelín Suaréz de las Calles Bolivia, y el líder de la plataforma G21, Cristian Tejada, conformarán la lista de diputados plurinominales por UCS.

La alianza Bolivia Dice No, que postula a Óscar Ortiz, aún no dio a conocer su lista. Sin embargo, se conoció que el dirigente de los Yungas, Tito Flores, de Cofecay, sería candidato plurinominal por La Paz. Ortiz aún intenta recuperarse de la renuncia de su candidato presidencial, Edwin Rodríguez.

El plazo para la inscripción de candidatos a las cámaras legislativas para las elecciones generales vence el 19 de julio.