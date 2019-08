Fiscalía retrocede y citará a Mesa después de elecciones

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que la investigación contra actores políticos por el caso de la privatización y capitalización de las empresas públicas será paralizada hasta después de las elecciones de octubre para evitar que el Ministerio Público sea politizado o acusado de persecución.

La autoridad dijo que esa decisión alcanza a la citación al candidato presidencial Carlos Mesa para evitar “que el Ministerio Público sea involucrado en temas políticos y sus investigaciones sean utilizadas de manera deshonesta”.

El candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana -sin embargo-acusó ayer al sistema judicial de estar al servicio de la guerra sucia en medio de la actual campaña electoral.

“Es evidente que el sistema de justiciaestá al servicio de un partido y se presta a la guerra sucia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Seguirá investigado

La instrucción de la Fiscalía señala que se continúe colectando mayores indicios para enriquecer la investigación instruida por la Asamblea Legislativa.

Dijo que también se pretendía citar a la diputada Susana Rivero que es del MAS y parte de la comisión investigadora de la Asamblea, a Samuel Doria Medina, a Gonzalo Chávez y a Flavio Escóbar que pertenecen a distintas agrupaciones políticas.

Precisó sin embargo que todas las citaciones deberán tener la firma del fiscal asignado y no solamente del investigador tal como ocurrió en la citación a Carlos Mesa.

Caso depósitos

Aclaró que Mesa no será convocado por el caso de los depósitos a las cuentas de PAT, cuando era apalabrado por el MNR para ser su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2002.

“Carlos Mesa no está dentro la lista de denunciados ni acusados. Entiendo que los depósitos millonarios lo realiza la señora Ximena Valdivia y en ningún momento menciona a Carlos Mesa ni como acusado ni como testigo. Yo no veo la necesidad de convocarlo a él porque no está dentro la denuncia, por ende, en ningún momento lo citará”, declaró a Cadena A.

El caso PAT fue abierto a denuncia de Ximena Valdivia en calidad de ejecutada de esa empresa, donde Carlos Mesa era el socio mayoritario. Ella denuncia la violación al secreto bancario con la obtención y uso de documentos ilegalmente obtenidos de parte del escritor Emilio Martínez que hace una relación de depósitos bancarios a favor de esa empresa.