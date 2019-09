Evo reclama a enfermos con cáncer por no protestar contra médicos

El presidente Evo Morales promulgó la norma en un acto en la Casa Grande del Pueblo, donde reclamó a los pacientes y sus familiares por no protestar contra los médicos que están haciendo un paro que ayer cumplió 18 días.

El secretario general del Colegio de Bolivia, Cleto Cáceres, dijo que las declaraciones del primer mandatario serán juzgadas por la población y aseguró que si están con las medidas de presión es porque el Gobierno no cumple con los recursos para asegurar un servicio de salud gratuito y de calidad.

“También quiero que sepan, hermanas y hermanos, ustedes protestan, pero no protestan contra los médicos que están en paro. Tenemos derechos y deberes, todos”, dijo, para luego cuestionar: “Algunos de ustedes piensan que nunca el Gobierno está haciendo nada”.

Agregó que la salud es un derecho humano, “por eso digo que la vida no es una mercancía. No me siento acompañado por ustedes para combatir a esos grupos que no quieren a los pacientes enfermos”, objetó a los pacientes con cáncer.

Por su parte, Cáceres señaló que el Gobierno busca destruir al sistema de salud con la política que lleva adelante con la aprobación de leyes para cada enfermedad, lo que —según a su criterio— no es sostenible y no responde de manera integral a la problemática. “El tratar de chantajear o querer utilizar a gente del sector vulnerable. Que la población saque sus conclusiones”, dijo.

Atención integral

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, explicó que la Ley del Cáncer apunta a la atención integral y gratuita del tratamiento, a la prevención y detección precoz de la enfermedad, para que los pacientes tengan mejor calidad y calidez de vida.

“Esta ley señala las responsabilidades de cada uno de los niveles de Estado, tanto Gobiernos municipales, departamentales y nacional, porque la salud es competencia concurrente en la cual debemos todos los niveles del Estado aportar para mejorar nuestro sistema de salud”, fundamentó.

Agregó que la nueva norma protege a los trabajadores que tienen cáncer para que no sufran discriminación y no sean despedidos de su trabajo.

Por otra parte, informó que se 465 pacientes con cáncer fueron atendidos con tratamientos gratuitos de radioterapia, que demandaron más de 5 millones de bolivianos de inversión para el Estado.

“Presidente, a partir de la decisión que tú tomaste de cubrir de manera gratuita el tema de pacientes adultos y pacientes pediátricos, hemos salvado vidas”, remarcó.

“Ustedes protestan, pero no protestan contra los médicos que están en paro”

CENTROS DE MEDICINA NUCLEAR

El presidente Evo Morales dijo que a la implementación de la Ley del Cáncer se suma la construcción de tres centros de medicina nuclear en El Alto, La Paz y Santa Cruz, que se edifican con más de 150 millones de dólares, que estarán equipados con la mejor tecnología para combatir el cáncer, entre otras medidas destinadas a ese fin.

Anunció que entre octubre y noviembre se inaugurará el hospital de medicina nuclear de El Alto, que se construye con más de 51 millones de dólares. Además, dijo que están en construcción centros de radioterapia para atender el cáncer en Potosí, Sucre y Cochabamba. Explicó que poco a poco se avanza en la atención de enfermedades crónicas.