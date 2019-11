Camacho devela distanciamiento de Mesa: Buscaba su propio interés

El líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, develó hoy que se rompió la coordinación con el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y aseguró que el expresidente "buscaba su propio interés". Sin embargo negó división de la oposición.

"Nos dimos cuenta que estábamos apoyando a una persona (Carlos Mesa) que buscaba su propio interés", expresó.

Camacho dijo que Mesa no tuvo la "capacidad" de acompañar el pedido de la renuncia de Morales que hicieron los cívicos.

"El señor Carlos Mesa quería que firmemos una carta, en la cual aceptábamos las condiciones de la OEA. Desde ese momento yo salí de ese contexto", acusó. Contó que desde ese momento no asistió a ninguna otra reunión con el candidato.

A pesar de sus declaraciones el líder cívico aseguró que no existe división en la oposición. "Cuando usted tiene acciones con un mismo objetivo no puede haber división, el que no coordinemos las acciones con los políticos no refleja división, aquí no hay división".

Inmediatamente Mesa respondió asegurando que evitará la confrontación para no beneficiar al presidente Morales.

No voy a confrontar con @LuisFerCamachoV porque eso sólo beneficiaría a la permanencia del dictador. La unidad de la oposición democrática hoy es imperativa. #nuevaseleccionesya #FueraEvo — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 8, 2019

Camacho permanecerá en La Paz hasta el día lunes, jornada en la prevé entregar una carta al presidente Evo Morales para su renuncia. "El día lunes va a salir el sol para los bolivianos, que tengan fe".

"Los políticos tuvieron la oportunidad de devolverle la paz al país, nosotros los hemos apoyado hasta el momento que entregaron el voto del pueblo a un organismo que carece la credibilidad, nosotros somos apolíticos, no defendemos a ningún candidato", dijo el cívico.