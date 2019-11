Cocaleros insinúan cambio en la Policía tras ser gasificados

El alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero, dijo que harán “ajustes” en el Comando de la Policía de Cochabamba debido a que, el pasado 29 de octubre, cuando se registraron los enfrentamientos en la Muyurina, los uniformados gasificaron al sector cocalero.

“Los varones hemos correteado, nos han hecho dividir ahí en tres o cuatro lugares, nos hemos divido, hemos hecho retroceder hasta América. Lamentablemente la Policía, compañeros, está en nuestra contra. Ahorita no, pero mañana pasado tenemos que hacer ajustes en el Comando (Departamental) de la Policía”, dijo Romero en un ampliado realizado el 30 de octubre en el trópico de Cochabamba.

“En vez de gasificar a ellos (cívicos), porque son los revoltosos, a nosotros nos han gasificado. Los que han quemado en el cerro (San Pedro) es la Policía y ellos en los medios ya no dicen eso”, agregó.

Vigilar aeropuertos

En el mismo ampliado, Romero plantea a los productores de coca, sobre todo a los jóvenes, vigilar los aeropuertos para detectar a los “matones” que van a reforzar las movilizaciones en contra del Gobierno.

“De este aeropuerto de Santa Cruz-Chimoré pueden ir a Cochabamba o de Chimoré a La Paz, de Chimoré a Sucre, luego Sucre a La Paz pueden haber esas escalas. Entonces coordinaremos, hermanos, con los campesinos en Sucre, coordinen en Beni porque también hay aeropuerto ahí. (…)Aquí en el aeropuerto están en vigilia los hermanos de Jucu que vayan a Chimoré, ahí que estén”, dijo.

Romero aseguró que el objetivo es “esta gente que está yendo con armas, a esa gente tenemos que capturar si es posible, compañeros”.

El Alcalde de Villa Tunari dijo que si a Evo Morales lo sacan del Gobierno mediante un golpe de Estado, “al día siguiente a los chapareños a la arremetida, no como nosotros buenitos (…) de un canto nos van a llevar y no va a ser fácil, por eso tenemos que ser muy consciente en el trópico de Cochabamba”.

“Lamentablemente la Policía, compañeros, está en nuestra contra”

CUESTIONA APOYO A CARLOS MESA

El alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero, cuestionó también que en las pasadas elecciones generales en cada mesa de sufragio del trópico se registraron votos a favor de Carlos Mesa.

“En todos lados hay 10 votos, 15 votos, 20 votos hay para Carlos Mesa, incluso para la diputada (de la oposición). Si no conozco, cómo he votado o cómo he emitido mi voto. Bronca, rabia. No me sirve”, señaló Asterio Romero ante los asistentes del ampliado cocalero.