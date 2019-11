Gobierno descarta militarizar, pide diálogo con Policía y denuncia golpe

Tras el amotinamiento policial en siete departamentos del país, el Gobierno descartó cualquier operativo militar en las calles, convocó a los uniformados a dialogar sobre sus peticiones y denunció que los cívicos y otros sectores pusieron en marcha la etapa final de un golpe de Estado.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseveró que se denunció en su momento, ante Bolivia y la comunidad internacional, que está en marcha “una estrategia golpista” que combina “un conjunto de componentes de desestabilización de movilización social, de desinformación, de ruptura de la estructura social y política del estado”.

“Cuando la movilización de carácter político trasciende el limite constitucional, (…) esto obviamente nos puede conducir a una pendiente peligrosa porque amenaza con un ejercicio de violencia en escalada que tenemos la responsabilidad histórica, todos los actores políticos, de neutralizar”, indicó.

Romero se refirió así a las movilizaciones que impulsan los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca, además del Consejo de Defensa de la Democracia (Conade), que llevan 18 días de paro denunciando un presunto fraude electoral el 20 de octubre, en unos polémicos comicios que ganó Evo Morales.

Sobre el motín policial, Romero aseguró que comprende el malestar de los uniformados, pero que entiende que la protesta se hace en el marco de la institucional y no de lo político. “Quiero entender estas manifestaciones de malestar policial en un marco estrictamente institucional, es decir, hay que separar lo institucional de lo político, no se puede contaminar lo institucional con el factor político”, indicó.

Aseveró que, como Gobierno, “tenemos plena confianza en que vamos a poder superar esta situación que se presenta en la Policía Boliviana como lo hemos hecho antes, a través del diálogo”.

Señaló que él es “un policía más” y que conversará con los amotinados para escuchar sus peticiones. “Aquí no hay febrero de 2003 y no va a haber febrero de 2003”, dijo, aseverando que los militares no saldrán a atacar a los policías que se amotinaron, como ocurrió en las jornadas de febrero de 2003.

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, tras salir de una reunión de emergencia convocada por Evo Morales en la Casa Grande del Pueblo, aseguró que no habrá “ninguna operación militar” para frenar los motines policiales.

“El presidente Evo Morales y nuestro Gobierno han dado una orden estricta a las Fuerzas Armadas que bajo ninguna circunstancia existirá acuartelamiento ni operación en calles de ninguna ciudad, por lo tanto, la situación de las FFAA en todo el país es de la normalidad y de sus actividades cotidianas, por lo tanto, no hay ninguna movilización militar en ningún lugar del país”, dijo.

Pidió a los medios de comunicación que manejen de forma responsable la información porque lo contrario puede generar caos o incertidumbre en el país, también solicitó a la población no hacer eco de especulaciones que se generan en redes sociales.

18 días de paro indefinido. El paro indefinido en Bolivia cumple hoy 18 días, desde el 23 de octubre cuando se denunció un presunto fraude electoral.

ALANOCA DICE QUE LA OPOSICIÓN APROVECHA

La ministra de Culturas, Wilma Alanoca, consideró que la oposición aprovecha las demandas internas de efectivos de la Policía Boliviana para intentar ejecutar un golpe de Estado al gobierno del presidente Evo Morales. Alanoca consideró que actualmente el país vive una situación muy tensa, por lo que exhortó a la población a no dejarse llevar por esos mensajes.

DATOS

Comandante dijo que motín era “aislado”. En un breve contacto con la prensa, el comandante general de la Policía, Yuri Calderón, sostuvo que la situación registrada en Cochabamba, la primera región que reportó motín policial, era un “tema aislado” en demanda del cambio de Raúl Grandy, quien fue relevado del cargo ayer.

Tras motín, cambiaron al comandante. Calderón, a través del memorando 3956/2919, designó a Jaime Edwin Zurita como el nuevo comandante departamental de Cochabamba en relevo de Raúl Grandy, tras el motín registrado en esta ciudad.

Peticiones: antigüedad e independencia. Los policías amotinados en Cochabamba señalaron que sus peticiones van desde nivelación al 100% del salario con relación a las Fuerzas Armadas, institucionalización e independencia de los órganos políticos, entre otros.

MORALES: LA DEMOCRACIA EN BOLIVIA ESTÁ EN PELIGRO

REDACCIÓN CENTRAL

El presidente Evo Morales se manifestó anoche mediante su cuenta de Twitter para denunciar golpe de Estado y pedir a la población preservar la democracia, la Constitución y la vida.

“Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional”, dice el mensaje de Morales.

Evo calificó los sucesos como un “atentado al Estado de derecho” y lo denunció ante la comunidad internacional.

“Convoco a nuestro pueblo a cuidar pacíficamente la democracia y la CPE para preservar la paz y la vida como bienes supremos por encima de cualquier interés político”, agregó.

La Cancillería también emitió un comunicado para denunciar un “golpe” ante la comunidad internacional.

“Convoco a nuestro pueblo a cuidar pacíficamente la democracia y la CPE para preservar la paz y la vida como bienes supremos por encima de cualquier interés político. La unidad del pueblo será la garantía para el bienestar de la Patria y la paz social”, indica el mensaje de la Cancillería.

De acuerdo con el comunicado, cívicos y políticos día a día impulsan una serie de medidas y acciones “antidemocráticas” tales como la quema de instituciones, persecución a indígenas y campesinos, la convocatoria a las FFAA a desconocer al Gobierno y demandar la renuncia del Presidente.