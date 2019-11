La Embajada Argentina aclara que Romero no está asilado en su sede diplomática en La Paz

La Embajada de Argentina, aseguró hoy que el ministro de Gobierno, Carlos Romero no se refugia en dicha sede diplomática en La Paz, como aseguró el diario argentino El Clarín esta mañana.

“La República Argentina respeta el derecho de asilo como derecho fundamental. (...) No obstante, la Embajada informa que el ex Ministro de Gobierno, Carlos Romero no se encuentra asilado”, informó el comunicado.

Aun no se confirmó que Romero haya renunciado a su cargo como aseguran altas autoridades.

El diario El Clarín, aseguró esta mañana que el gobierno argentino aceptó dar refugio a Romero y que la sede diplomática estaría recibiendo refuerzos policiales enviados por el Ministerio de Seguridad de ese país.