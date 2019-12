Camacho ratifica su candidatura y MacLean es su jefe de campaña

Director general de la campaña presidencial de Luis Fernando Camacho", así se calificó hoy el ex alcalde de La Paz y exministro de Hacienda Ronald MacLean a través de una de sus columnas de opinión difundida por medios impresos y en la que detalla las razones para "elegir" al ex líder cívico cruceño.

"Esta nueva democracia le pertenece al futuro y no al pasado. Nuestra misión ahora, nuestra obligación, es apoyar y aportar a la reconstrucción democrática de Bolivia. A una Bolivia regida por las leyes y no por caudillos primitivos y ególatras con palacios y museos de alabanza propia. Una nueva democracia en libertad, tolerante e inclusiva", detalla la ex autoridad tras un largo retiro de la política.

MacLean, bisnieto de Eduardo Abaroa, elegido alcalde la ciudad de La Paz entre los años 1987 a 1991, radica actualmente en Estados Unidos, país donde los pasados días Camacho llevó adelante una serie de reuniones, actos y entrevistas tras un momento polémico en el que se conoció de audios cuestionados por diferentes sectores y que ratificaron la ruptura en una posible dupla con Marco Pumari para las siguientes elecciones.

"Démosle la oportunidad a los jóvenes bolivianos, a los de las barricadas ciudadanas, a los de las pititas, a los que no se cansan ni se humillan ni se venden ni se rinden. A nuestros héroes de octubre y noviembre, a los que, imitando a Abaroa, tiran un carajazo que retumba en el corazón de todos nosotros. ¡Huevo, carajo!", continúa esta columna de opinión.

Camacho, a quien MacLean enarbola como "un joven líder cívico que se jugó la vida persiguiendo al exmandatario hasta su suntuoso palacio vacío", aún no detalla la pareja con la que irá a los comicios nacionales, siendo que tampoco se ha sabido noticias a través de sus redes desde el pasado 12 de diciembre y tras una entrevista en CNN con el periodista Fernando del Rincón que lo interpeló sobre el origen y uso de los mencionados audios.

Paralelamente, Pumari ha llevado adelante diferentes entrevistas en el país y anunció que continúa en reuniones con diferentes sectores.