Procesan a 3 exfuncionarios del Viceministerio de Descolonización

LA PAZ |

El viceministro de Descolonización, Máximo Gallego, informó hoy que tres exfuncionarios son procesados en la justicia ordinaria porque intentaron sacar información de esa cartera de Estado e indicó que también se hallaron otras irregularidades en esa dependencia.

"Tres exfuncionarios de este Viceministerio han sido sorprendidos manipulando los equipos y computadoras y ahora ya están siendo procesados", indicó a la ABI.

Por su parte, el director general de la Administración Pública Plurinacional del Viceministerio de Descolonización, Manuel Blacutt, explicó que ya existe un proceso formal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) contra de esos exfuncionarios, que tenían el cargo de director general, secretaria y un técnico.

"Cuando ellos ya no eran funcionarios de esta dependencia y no había justificativo de que estén operando las máquinas que se encontraban en nuestras oficinas, presumiblemente sacando o borrando alguna información que querían que no sea de conocimiento de los nuevos funcionarios", dijo.

Señaló que ahora esos exfuncionarios se encuentran con medidas sustitutivas a la detención domiciliaria y con arraigo para que se garantice su presencia en los actos procesales.

Por otra parte, Blacutt informó que se encontraron otras irregularidades en el Viceministerio de Descolonización, como que esas dependencias se usaban para hacer política y adoctrinamiento a jóvenes estudiantes.

"El Viceministerio tiene la finalidad de informar sobre temas de discriminación en las diferentes instancias y no así en difundir temas políticos, porque hemos encontrado que en todas las unidades dependientes de este Viceministerio se desarrollaban talleres y distribuían material que instiga a la gente a la lucha armada y confrontación de clases", detalló.

Dijo que ese material era usado en talleres "camuflados" que se daban a jóvenes estudiantes sobre el pensamiento de Fausto Reinaga, en los que hablaba de lucha de clases y se empezaba "a promover el separatismo y la segregación de una clase con otra". Finalmente dijo que todo ese material fue precintado para fines investigativos.