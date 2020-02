FPV presenta nuevamente un programa de gobierno plagiado de un partido peruano

El partido Frente para la Victoria (FPV) presentó nuevamente como propia una copia del programa de gobierno de la agrupación peruana Orden algo que sucedió también en las anuladas elecciones del pasado 20 de octubre con fragmentos de esa misma formación política.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó en su sitio de internet los programas de gobierno de las ocho fuerzas políticas que disputarán la dirección del país en los comicios del próximo 3 de mayo.

Entre esos planes está el del FPV, que contiene unas 92 páginas y que rescata fragmentos idénticos de la propuesta para las elecciones peruanas de 2016 del partido Orden, que promovía la candidatura de Ántero Flores Aráoz.

Las similitudes y retoques

Lo primero que llama la atención en la propuesta del FPV, después de una carátula en la que se especifica de qué se trata su plan electoral para este año, es un índice impreciso en el que se asigna la misma página a diversas temáticas como las de seguridad, salud, educación y cultura, entre otras.

Las similitudes con el plan de FPV con el partido peruano comienzan con una serie de citas entrecomilladas como "Orden, seguridad y tranquilidad para todos" o "No hay inversión si no hay orden público", incluso la última frase de ese preámbulo cambia la sigla Orden por la de FPV, a la que continúan las palabras "asegurará tranquilidad y seguridad para todos".

El índice que presenta FPV que promueve la candidatura del médico y pastor presbiteriano boliviano-coreano Chi Hyun Chung es prácticamente similar a la propuesta peruana, excepto algunos retoques referentes a la sigla comprometida y algunos elementos que hacen referencia al contexto boliviano en vez del peruano.

Segunda vez que copia

El FPV incurrió en esta misma situación en la elección anulada del 20 de octubre pasado, cuando impulsó la candidatura de Israel Rodríguez a la Presidencia de Bolivia.

Aquella ocasión llamaron la atención de la opinión pública algunos aparentes errores de redacción, puesto que no se cambió el nombre Perú por el de Bolivia en las propuestas y porque se constató que varias de ellas eran una réplica textual del plan político de la agrupación peruana Orden.

"No se puede cometer el mismo error dos veces y no se puede caer en lo mismo como pasó en las anteriores elecciones", lamentó el dirigente Campero, quien no tuvo la seguridad de sostener si esta situación es de conocimiento de los dirigentes nacionales de su partido.

El Frente para la Victoria participará en los próximos comicios apoyando la candidatura de Chi Hyun Chung, que en la elección frustrada del año pasado representó al Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Dirigentes del FPV no sabían de la copia

"Lo que voy a hacer en este momento es contactarme con el comité político y dar a conocer esta situación y esta observación", aseguró a la agencia EFE el dirigente político del FPV, Frank Campero, al enterarse sobre las similitudes del plan de su agrupación con la de un partido peruano.

Campero afirmó que también pedirá que el grupo que colabora directamente con el candidato Chi realice una "aclaración" y que preferente salga en una conferencia de prensa a "explicar" la razón por la que se replicó el plan de Gobierno.

Este dirigente declaró que los colaboradores de Chi son los "únicos responsables", puesto que el plan que se presentó al ente electoral lo hicieron sus "allegados", quedando el partido únicamente con la responsabilidad de la difusión.