Escasez de gasolina y comida y alza de precios recaen sobre ciudadanos

El aumento de precios, el desabastecimiento parcial de alimentos y combustibles, la paralización del transporte y las dificultades para acceder a servicios de salud evidenciaron el alto costo que pagan miles de ciudadanos ajenos a las disputas políticas.

La vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, sostuvo que el costo humano de los conflictos “es altísimo” y recae principalmente sobre personas que no participan directamente de las movilizaciones, según reporte de ANF.

A su juicio, en Bolivia se ha instalado una lógica en la que el sufrimiento de la población se utiliza como mecanismo de presión política.

“Los derechos de unos terminan imponiéndose sobre los de otros”, advirtió la activista.

Según Herrera, comerciantes, choferes, trabajadores informales y pequeños emprendedores son algunos de los sectores más golpeados porque dependen del ingreso diario para sostener a sus familias.

En tanto, una joven de 20 años falleció ayer en El Alto, porque no pudo recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos.

La presidenta de la Apdhb de El Alto, Virginia Ugarte, informó que la joven padecía una enfermedad de base y no pudo ser trasladada de manera oportuna a un centro médico, por la falta de transporte y las restricciones en las vías, según reportó ABI.

Con este caso, ya suman tres las víctimas mortales relacionadas con las medidas de presión y los bloqueos registrados en el país. La ministra de Salud Marcela Flores confirmó previamente otros dos fallecimientos vinculados a la imposibilidad de acceder a atención médica.

Suspensión

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suspendió el despacho de combustible hacia las regiones donde persisten bloqueos y hechos de violencia, en el marco de la agudización de las movilizaciones que este jueves ocasionaron enfrentamientos en la sede de gobierno.

A través de un comunicado, la estatal explicó que la decisión fue asumida por motivos de seguridad, debido a los riesgos que enfrentan tanto los camiones cisterna como sus conductores en áreas donde continúan las medidas de presión.

“Los camiones cisterna no pueden circular ni permanecer en zonas donde existe riesgo para su integridad y la de sus conductores”, se lee en el texto.

Condicionan viajes

Las terminales de buses de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba registran un panorama de conectividad parcial y condicionada debido a los conflictos sociales que se registran en el país.

Desde la Terminal de Minasa, en La Paz las empresas de transporte operan bajo restricciones severas en las rutas troncales, limitando el libre tránsito interdepartamental.

“Los bloqueadores están molestos por la gasolina “basura´ que ha dañado las movilidades. El Gobierno ha quitado la subvención y nos venden en mal estado. Necesitamos mejorías”, indicó un chofer.