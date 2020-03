En El Alto buscan a sujeto que golpeó a su esposa embarazada

La mañana de ayer llegó hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la ciudad de El Alto una mujer con moretones en el rostro, producto de una de las últimas golpizas que le había propinado su concubino.

“Cada vez es esto, siempre me golpea yo quiero separarme pero él no me deja, me encierra días en mi cuarto, me golpea, abusa sexualmente y no deja que se enteren mis familiares”, dijo Paulina (20 años), mientras presentaba su denuncia.

Según la denunciante, el fin de semana Erasmo Ch., en completo estado de ebriedad la golpeó para luego volver a encerrarla.

Embarazada

Esta vez la cosa fue más grave pues Paulina tienen cuatro meses de gestación y teme por el daño que le haya causado al bebé por los golpes que le propinó Erasmo Ch. (22 años).

“Me ha pateado en mi estómago, quiere que aborte a la wawa y por eso me anda golpeando las veces que quiere, quiero que me den garantías porque me ha amenazado”, dijo la angustiada mujer.