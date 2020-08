Evo insta a movilizados a considerar el Acta de entendimiento que ratifica elecciones para el 18 de octubre

Desde la lectura del expresidente Evo Morales, los sectores movilizados deberían considerar el Acta de entendimiento planteada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para garantizar las elecciones generales porque cree que buscar otros caminos, como exigir la renuncia de la Presidenta, llevaría a alargar más el proceso electoral.

"El movimiento movilizado por la democracia tiene dos caminos. (...) Fuera (Jeanine) Áñez que significa otro presidente (transitorio y una) nueva convocatoria (de las elecciones); porque se trata de democracia, no se trata de que yo saco, yo entro ahora. (...) eso a mí me preocupa, (porque) coincide con la posición del Gobierno de facto, como hace un momento leía, (de llamar a una) nueva convocatoria (a elecciones). Lo otro es esta propuesta (del acta de entendimiento)", señaló Morales.

En contacto con radio Kawsachun Coca, la exautoridad de Bolivia dijo estar preocupado porque la demanda de los movilizados pretende dar un giro hacia el pedido de la renuncia de la mandataria y no así en exigir elecciones para este año. En su parecer, hay personas infiltradas en las movilizaciones que quieren confundir a los sectores en conflicto.

Es en ese sentido que Morales llamó a los movilizados a considerar el Acta de entendimiento que fue planteada por el TSE. La misma tiene como antecedente la reunión entre el presidente del TSE, Salvador Romero, y el presidente en ejercicio del Senado, Milton Barón, tras la cual se acordó contar con una ley que permita garantizar la realización de las elecciones, cuya fecha ha sido definida para el 18 de octubre, por el TSE, como inamovible.

Al no llegarse a un acuerdo en el diálogo, instalado en ambientes de la Vicepresidencia del Estado el sábado 8 y que concluyó en la madrugada del domingo 9, el presidente del TSE informó que la entidad puso a consideración de la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales el acta en cuestión, después que los representantes de los sectores movilizados abandonaran la mesa de diálogo que se había instalado.

"Yo creo que el pueblo, los movilizados tienen que analizar. Yo quiero decirles compañeros. Yo no estoy viviendo en Bolivia, mal puedo decidir, no me toca decidir, sino ustedes deben evaluar", sostuvo Morales.

Más tarde, Morales publicó un tuit con el borrador del acta de entedmiento para ponerlo a consideración de los sectores movilizados, afines al MAS.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, reiteró su pedido al Órgano Electoral y a la COB a que retomen el diálogo y encuentren "un término medio" para definir la fecha de las elecciones generales en el país.

"Tiene que haber la capacidad de encontrar un término medio para desactivar estas movilizaciones que al único que están haciendo daño es al pueblo, nos estamos autoflagelando, no se está afectando a ningún ministro ni nada, es el pueblo que está sufriendo", sostuvo.

Asimismo, Choque aclaró que el expresidente Morales no está detrás de las movilizaciones en el país.

El paro indefinido con bloqueo de caminos está en su octavo día y en los mercados se puede ver desabastecimiento de la carne y otros productos de la canasta familiar, así como falta de oxígeno en diferentes hospitales del país. Hoy el Gobierno anunció que un convoy cargado de oxigeno medicinal, custodiado por efectivos militares y policiales, partirá desde Santa Cruz hacia La Paz y Cochabamba.