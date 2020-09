Gobierno presenta a tres personas acusadas de llevar explosivos y dinero a bloqueadores

LA PAZ |

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó hoy en La Paz a las tres personas, que fueron detenidas en pasadas horas en Oruro, denunciadas por llevar explosivos y dinero a los manifestantes durante los bloqueos de carreteras, en plena pandemia.

"Queremos presentar a Bolivia a estos señores, que han estado financiando y entregando material que ha servido para dinamitar las venas de nuestro país, las carreteras de nuestro país, haciéndonos todo el daño que nos han hecho a los bolivianos, esos 12 días criminales de bloqueo, sin permitir pasar oxígeno, comida, ni medicamentos", detalló Murillo en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que, inicialmente, el 22 de agosto fueron secuestrados 240 cartuchos de dinamita, Bs 940 mil, más $us 10 mil y además que tres personas fueron arrestadas.

Luego, "siguiendo siempre los pasos legales, estos señores (Marco C. M, Tania Concepción S. L. y Marco Cristóbal C. O.) se tenían que haber presentado el día 25 a su audiencia, (pero) se dieron a la fuga, los hemos estado buscando y los hemos capturado ayer", agregó la autoridad.

Ahora, los detenidos -según Murillo- tendrán que informar, durante su juicio, quiénes les enviaron con esa gran cantidad de explosivos y dinero. "No creo que ellos saquen de su bolsillo los recursos para financiar (a los bloqueadores). Pero estos (señores) no son unos angelitos, ellos no estaban llevando dinamita para una mina ni estaban llevando tantos recursos económicos para comprar pan", puntualizó.