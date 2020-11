Romero afirma que le pidieron involucrar a Evo en un caso de narcotráfico

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó hoy que cuando se encontraba en la cárcel de San Pedro, le pidieron involucrar a Evo Morales en un caso de narcotráfico a cambio de ayuda jurídica, pero que éste se negó.

“Hemos sufrido una persecución política, una persecución policial y una persecución policial. Lo hemos hecho valientemente porque nos hemos quedado a dar la cara y nunca hemos traicionado porque cuando me visitaron en San Pedro y me dijeron que involucre a Evo Morales en un caso de narcotráfico a cambio de recibir ayuda jurídica, me he resistido tenazmente. Se lo he comunicado a él telefónicamente y por eso me siento orgulloso”, señaló la exautoridad.

El exministro no dio detalles sobre las personas que hicieron ese pedido.

Romero asistió hoy al acto de bienvenida de Evo Morales, que se realizó en el municipio de Chimoré.